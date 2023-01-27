Клопп недоволен, что под Кубок Англии отдан уикенд

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает непозволительной роскошью ставить матч его команды в Кубке Англии против "Брайтона" на уикенд.

В ближайшее воскресенье "Ливерпуль" навестит "Брайтон" в рамках 4-го раунда Кубка Англии. "Красные" получили целую неделю, чтобы подготовиться к этому матчу.



Однако Клопп спешит напомнить, что "Ливерпуль" играет по невероятно плотному расписанию и имеет два отложенных матча в Премьер-Лиге, поэтому пропускать мидуик, возможно, было не лучшей идеей.



"Мы не славимся тем, что задерживаемся в кубковых соревнованиях, если не считать прошлый год".



"Играть в кубковых соревнованиях всегда сложно, когда, помимо этого, у тебя есть матчи посреди недели. А сейчас мы целую неделю готовимся к этому матчу".



"Учитывая наше плотное расписание, я не уверен, что следовало отдавать под Кубок Англии уикенд, но что поделать. Мы должны справиться с этим. Хорошо, что у нас есть целая неделя на подготовку, но это усугубляет нашу ситуацию".



"У нас все еще есть два отложенных матча, которые нужно куда-то поставить. Пока насчет этого нет новостей. Не имею понятия, когда они состоятся. Чем дальше мы продвигаемся в кубковых соревнованиях, тем сложнее это будет. Это не проблема не для сейчас", — цитирует Клоппа Daily Mail.