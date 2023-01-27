Саутгейт чувствует, что сборная Англии не верила в победу над Францией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда не верила в свою победу над Францией в четвертьфинале Чемпионата Мира в Катаре.

Поражением 1:2 от Франции, впоследствии достигшей финала, англичане завершили выступление на ЧМ-2022.



Саутгейт чувствует, что его подопечные недостаточно верили в себя, хотя матч показал, что Франция вполне по зубам англичанам.



"Игра против Франции показала, что тебе не выиграть такой матч, если ты не веришь в победу заранее. Мне до сих пор интересно, верили ли они по-настоящему в свою победу до матча. Но, уходя с поля, они понимали, что могли и должны были выиграть этот матч", — сообщил Саутгейт ITV.