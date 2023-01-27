Саутгейт чувствует, что сборная Англии не верила в победу над Францией
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда не верила в свою победу над Францией в четвертьфинале Чемпионата Мира в Катаре.
Поражением 1:2 от Франции, впоследствии достигшей финала, англичане завершили выступление на ЧМ-2022.
Саутгейт чувствует, что его подопечные недостаточно верили в себя, хотя матч показал, что Франция вполне по зубам англичанам.
"Игра против Франции показала, что тебе не выиграть такой матч, если ты не веришь в победу заранее. Мне до сих пор интересно, верили ли они по-настоящему в свою победу до матча. Но, уходя с поля, они понимали, что могли и должны были выиграть этот матч", — сообщил Саутгейт ITV.
27.01.2023 16:00
Просмотров: 448
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
е6учий физрук, которого стоило вышвырнуть из сборной ещё после чм в пидорашке)
(ответить)
молчи Физрук
(ответить)
В смысле? Они кукарекали все что чм у них в кармане.. В каждой пресс конференции.. Даунгейт блеать.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий