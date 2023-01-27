Саутгейт чувствует, что сборная Англии не верила в победу над Францией

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда не верила в свою победу над Францией в четвертьфинале Чемпионата Мира в Катаре.

Поражением 1:2 от Франции, впоследствии достигшей финала, англичане завершили выступление на ЧМ-2022.

Саутгейт чувствует, что его подопечные недостаточно верили в себя, хотя матч показал, что Франция вполне по зубам англичанам.

"Игра против Франции показала, что тебе не выиграть такой матч, если ты не веришь в победу заранее. Мне до сих пор интересно, верили ли они по-настоящему в свою победу до матча. Но, уходя с поля, они понимали, что могли и должны были выиграть этот матч", — сообщил Саутгейт ITV.


Метки Саутгейт, сборная Англии, сборная Франции, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2023 16:00

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  1. narcot 27.01.2023 17:11 # narcot
    е6учий физрук, которого стоило вышвырнуть из сборной ещё после чм в пидорашке)

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  2. sj606 27.01.2023 16:27 # sj606
    молчи Физрук

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  3. mancunia-planet 27.01.2023 16:14 # mancunia-planet
    В смысле? Они кукарекали все что чм у них в кармане.. В каждой пресс конференции.. Даунгейт блеать.

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