"Арсенал" предложил 60 млн. фунтов за Кайседо
"Арсенал" сделал стартовое предложение о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо в размере 60 миллионов фунтов.
Ранее в январе свое предложение в устной форме насчет Кайседо сделал "Челси", однако "Брайтон" отказался отпустить Мойсеса к "синим" за 55 млн. фунтов.
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романа с пометкой "эксклюзив", теперь заполучить 21-летнего игрока сборной Эквадора пытается "Арсенал".
Переговоры "Арсенала" и "Брайтона" по Кайседо вступают в решающую фазу, однако "чайки" по-прежнему не хотят терять свою звезду посреди сезона.
Добавим, летом 2021 "Арсенал" приобрел у "Брайтона" защитника Бена Уайта за 50 млн. фунтов.
27.01.2023 15:00
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