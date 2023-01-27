"Арсенал" предложил 60 млн. фунтов за Кайседо

"Арсенал" сделал стартовое предложение о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо в размере 60 миллионов фунтов.

Ранее в январе свое предложение в устной форме насчет Кайседо сделал "Челси", однако "Брайтон" отказался отпустить Мойсеса к "синим" за 55 млн. фунтов.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романа с пометкой "эксклюзив", теперь заполучить 21-летнего игрока сборной Эквадора пытается "Арсенал".



Переговоры "Арсенала" и "Брайтона" по Кайседо вступают в решающую фазу, однако "чайки" по-прежнему не хотят терять свою звезду посреди сезона.



Добавим, летом 2021 "Арсенал" приобрел у "Брайтона" защитника Бена Уайта за 50 млн. фунтов.