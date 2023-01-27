Гвардиола готов бросить "Сити", если его позовут назад в "Барселону"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что может оставить "горожан", если его позовут назад в "Барселону".
Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008 по 2012 год, в течение этого времени завоевав множество трофеев, включая две Лиги Чемпионов.
Прежде Гвардиола неоднократно говорил, что исключает свое возвращение на "Ноу Камп" в качестве тренера. Однако сейчас Хосеп изменил свое отношение.
"Если я буду тренировать здесь или где-либо еще, и "Барселона" позвонит мне, я отправлюсь в "Барселону", потому что это мой клуб", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
27.01.2023 14:00
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ууу.. стелет, видимо что-то в сите не так пошло внутри, а кризис-менеджер это не про меня
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