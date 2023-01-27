Дайч возглавит "Эвертон" в пятницу

Шон Дайч будет назначен главным тренером "Эвертона" уже сегодня.

Лишь накануне стало известно, что экс-наставник "Лидса" Марсело Бьелса прилетел в Лондон на переговоры с "Эвертоном".



Как сообщает Sky Sports, в четверг вечером Бьелса провел долгий разговор с владельцем "ирисок" Фархадом Мошири, но в итоге отказался от этой работы.



Бьелса дал понять, что ему потребовалось бы лето, чтобы придать команде желаемый облик, поэтому "Эвертон" обратился к варианту с Дайчем, который, как полагают "ириски" сможет произвести немедленный эффект.



Ожидается, что Дайч приступит к работе уже сегодня.