Дайч возглавит "Эвертон" в пятницу

Шон Дайч Шон Дайч будет назначен главным тренером "Эвертона" уже сегодня.

Лишь накануне стало известно, что экс-наставник "Лидса" Марсело Бьелса прилетел в Лондон на переговоры с "Эвертоном".

Как сообщает Sky Sports, в четверг вечером Бьелса провел долгий разговор с владельцем "ирисок" Фархадом Мошири, но в итоге отказался от этой работы.

Бьелса дал понять, что ему потребовалось бы лето, чтобы придать команде желаемый облик, поэтому "Эвертон" обратился к варианту с Дайчем, который, как полагают "ириски" сможет произвести немедленный эффект.

Ожидается, что Дайч приступит к работе уже сегодня.


Метки Дайч, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2023 13:00

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  1. pavlix76 27.01.2023 13:52 # pavlix76
    Теперь уж точно вылетят.

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  2. sausage 27.01.2023 13:49 # sausage
    Ириски и так-то костоломят частенько, теперь вообще одичают.

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