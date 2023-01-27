Дайч возглавит "Эвертон" в пятницу
Шон Дайч будет назначен главным тренером "Эвертона" уже сегодня.
Лишь накануне стало известно, что экс-наставник "Лидса" Марсело Бьелса прилетел в Лондон на переговоры с "Эвертоном".
Как сообщает Sky Sports, в четверг вечером Бьелса провел долгий разговор с владельцем "ирисок" Фархадом Мошири, но в итоге отказался от этой работы.
Бьелса дал понять, что ему потребовалось бы лето, чтобы придать команде желаемый облик, поэтому "Эвертон" обратился к варианту с Дайчем, который, как полагают "ириски" сможет произвести немедленный эффект.
Ожидается, что Дайч приступит к работе уже сегодня.
27.01.2023 13:00
Просмотров: 410
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Теперь уж точно вылетят.
(ответить)
Ириски и так-то костоломят частенько, теперь вообще одичают.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий