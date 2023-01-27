Тирни может покинуть "Арсенал" летом

"Арсенал" может попрощаться с крайним защитником Кираном Тирни грядущим летом.

В данный момент "Арсенал" сражается за 18-летнего защитника "Реал Вальядолид" Ивана Фреснеду, который в следующем сезоне, если "канонирам" удастся осуществить задуманное, будет конкурировать с Беном Уайтом на правом фланге обороны.



В таком случае Такехиро Томиясу будет переведен на роль дублера для основного левого защитника "Арсенала" в лице Александра Зинченко, а потребность в Тирни отпадает.



Тирни сыграл 23 матча за "Арсенал" в этом сезоне, но только на 12 из них выходил в стартовом составе. "Канониры" были вынуждены усилить левый фланг обороны прошлым летом, пригласив Зинченко из "Манчестер Сити", из-за регулярных проблем Кирана со здоровьем.



Как сообщает CBS Sports, прямо сейчас внутри "Арсенала" крепнет ощущение, что Тирни покинет клуб после окончания этого сезона. "Канониры" не собираются подталкивать Кирана к уходу, но будут готовы выслушать предложения насчет 25-летнего шотландца.