Тирни может покинуть "Арсенал" летом

Киран Тирни "Арсенал" может попрощаться с крайним защитником Кираном Тирни грядущим летом.

В данный момент "Арсенал" сражается за 18-летнего защитника "Реал Вальядолид" Ивана Фреснеду, который в следующем сезоне, если "канонирам" удастся осуществить задуманное, будет конкурировать с Беном Уайтом на правом фланге обороны.

В таком случае Такехиро Томиясу будет переведен на роль дублера для основного левого защитника "Арсенала" в лице Александра Зинченко, а потребность в Тирни отпадает.

Тирни сыграл 23 матча за "Арсенал" в этом сезоне, но только на 12 из них выходил в стартовом составе. "Канониры" были вынуждены усилить левый фланг обороны прошлым летом, пригласив Зинченко из "Манчестер Сити", из-за регулярных проблем Кирана со здоровьем.

Как сообщает CBS Sports, прямо сейчас внутри "Арсенала" крепнет ощущение, что Тирни покинет клуб после окончания этого сезона. "Канониры" не собираются подталкивать Кирана к уходу, но будут готовы выслушать предложения насчет 25-летнего шотландца.


Метки Арсенал, Тирни

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2023 12:00

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  1. wengerrrro 27.01.2023 12:11 # wengerrrro
    защ топовый, только кроме травм есть еще нюанс, что он не подходит под игру Артеты. Тирни это про пропахать фланг да навесить/прострелить

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  2. redwhitegun 27.01.2023 12:03 # redwhitegun
    Не удивительно что он присел на лавку. На такое стекло расчитывать нельзя. Только форму наберет и сразу то понос то золотуха...

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