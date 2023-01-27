Рой Кин: "Каземиро — игрок огромной важности для МЮ"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин оценил роль полузащитника Каземиро для "красных дьяволов".
Каземиро утвердился ключевым игроком "Юнайтед" после своего перехода из "Реала" за 70 миллионов фунтов прошлым летом.
Из-за дисквалификации Каземиро пропустил выезд к "Арсеналу" в минувший уикенд, и этот матч, как считает Кин, только подчеркнул важностью 30-летнего бразильца для "красных дьяволов".
"Он игрок огромной важности для них. Мы убедились в этом на выходных, когда он не играл".
"Он является большой личностью, он уже выигрывал большие трофеи. Он влияет на игру, он очень хорош в обороне и довольно неплохо работает с мячом".
"Он большой сильный парень, он большая личность — он делает лучше игроков рядом с собой, как это свойственно классным игрокам".
"Когда он переходил в клуб, то был большим приобретением с большими ожиданиями. Однако он делает простые вещи хорошо. Он обладает чутьем и может отдать пас — важно не только совершить отбор, но и затем распорядиться мячом. Это то, что делают хорошие игроки", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
27.01.2023 10:00
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