Лэмпард нарушил молчание после увольнения из "Эвертона"

Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард впервые высказался после своего увольнения с поста главного тренера "Эвертона".

Проведя на тренерском мостике "Эвертона" чуть менее года, в минувший понедельник Лэмпард был уволен со своего поста. Фрэнк оставил "ирисок" на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.

В заявлении, распространенном через Ассоциацию тренеров (LMA), Лэмпард вспоминает свой успех в прошлом сезоне и жалеет, что не смог достичь с "Эвертоном" большего.

"Когда я прибыл в "Эвертон" в прошлом году, то знал, что мы переживаем тяжелый момент, и я всегда буду благодарен за ту невероятную работу и поддержку от каждого причастного, благодаря чему команда смогла остаться в Премьер-Лиге в прошлом сезоне".

"Спасибо каждому, кто сыграл свою роль, сделав клуб единым целым. Я никогда не забуду тот невероятный вечер, который мы пережили против "Пэлас". Я хочу поблагодарить всех "эвертонианцев" за прием, который вы обеспечили мне, моему штабу и моей семье. Это воистину особенный клуб с огромным сердцем и невероятной историей".

"Я расстроен, что мы не смогли добиться большего вместе, и желаю игрокам и каждому в "Эвертоне" всего наилучшего в будущем", — гласит заявление Лэмпарда.


Метки LMA, Лэмпард, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.01.2023 09:00

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  1. chr1s8rown 27.01.2023 09:25 # chr1s8rown
    Легенда и центр шити

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  2. chelsea-69 27.01.2023 09:04 # chelsea-69
    воспитанник и будущий спаситель Вест Хэма

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