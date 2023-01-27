Лэмпард нарушил молчание после увольнения из "Эвертона"

Фрэнк Лэмпард впервые высказался после своего увольнения с поста главного тренера "Эвертона".

Проведя на тренерском мостике "Эвертона" чуть менее года, в минувший понедельник Лэмпард был уволен со своего поста. Фрэнк оставил "ирисок" на предпоследнем месте в Премьер-Лиге.



В заявлении, распространенном через Ассоциацию тренеров (LMA), Лэмпард вспоминает свой успех в прошлом сезоне и жалеет, что не смог достичь с "Эвертоном" большего.



"Когда я прибыл в "Эвертон" в прошлом году, то знал, что мы переживаем тяжелый момент, и я всегда буду благодарен за ту невероятную работу и поддержку от каждого причастного, благодаря чему команда смогла остаться в Премьер-Лиге в прошлом сезоне".



"Спасибо каждому, кто сыграл свою роль, сделав клуб единым целым. Я никогда не забуду тот невероятный вечер, который мы пережили против "Пэлас". Я хочу поблагодарить всех "эвертонианцев" за прием, который вы обеспечили мне, моему штабу и моей семье. Это воистину особенный клуб с огромным сердцем и невероятной историей".



"Я расстроен, что мы не смогли добиться большего вместе, и желаю игрокам и каждому в "Эвертоне" всего наилучшего в будущем", — гласит заявление Лэмпарда.