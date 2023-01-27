Гвардиола не жалеет, что продал Зинченко и Жезуса в "Арсенал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не жалеет о продаже защитника Александра Зинченко и нападающего Габриэля Жезуса в "Арсенал".

Прошлым летом Гвардиола позволил Зинченко и Жезусу уйти в "Арсенал", выручив за обоих более 70 миллионов фунтов.



Александр и Габриэль превратились в ключевых игроков команды, которая прямо сейчас лидирует в Премьер-Лиге, но это не заставило Гвардиолу пожалеть.



"Почему я не жалею? Потому что они побеждают, мой друг. Алекс и Габриэль удивительным образом выступали за нас. Я невероятно уважаю их обоих прежде всего как людей, а также как футболистов".



"Конечно, мы хотим превзойти их, но я более чем рад за них и их семьи, что они добиваются всех этих успехов".



"Это случилось, потому что так договорились игроки и оба клуба, вот и все. Алекс мог много раз уйти, но он говорил: "Нет, нет, я хочу остаться, я хочу остаться". И он оставался".



"То же самое с Габриэлем, и мы согласились отпустить его, потому что после столь многих лет он нуждался в новом вызове. А "Арсенал" хотел заполучить его, потому все случилось естественным образом. Их дела идут хорошо, и я их с этим поздравляю! Мы должны постараться превзойти их и быть близко к ним — в ближайшие недели этого сезона, а также в последующие сезоны", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.