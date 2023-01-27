"Челси" охладел к Кайседо

"Челси" потерял интерес к приобретению полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо в это трансферное окно.

Согласно слухам, ранее в январе "Брайтон" отклонил предложение "Челси" в 55 миллионов фунтов по Кайседо.



Двигаться выше этой суммы "синие" не собираются. Как утверждает Evening Standard, лондонский клуб переключился на альтернативные цели по укреплению полузащиты вроде Амаду Онана из "Эвертона" и Матеуша Нунеша из "Вулверхэмптона".



А вот "Арсенал" поражение в борьбе за Кайседо признавать не спешит. Однако "Брайтон" не хочет терять свою звезду посреди сезона и готов вести переговоры, только начиная с суммы в 75 млн. фунтов.