Светская хроника за понедельник

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" обдумывает покупку Виктора Осимхена. Амаду Онана отверг "Челси". Сын Карло Анчелотти может возглавить "Эвертон". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" может предложить 105 миллионов фунтов за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, но, вероятно, предпочтет подождать с этим приобретением до лета. (Soccer News)

"Челси", "Ньюкасл" и "Юнайтед" заинтересованы в защитнике "Интера" Дензеле Думфрисе, который доступен для трансфера за 35 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)

Полузащитник "Эвертона" Амаду Онана отверг интерес "Челси". (Sacha Tavolieri)

Онана также находится на радаре у "Арсенала". (Daily Express)

"Эвертон" готов снизить цену за нападающего Энтони Гордона, который интересен "Челси" и "Ньюкаслу", с 60 до 40 млн. фунтов. (The Telegraph)

"Реал Сосьедад" потребует от "Арсенала" заплатить отступные в 53 млн. фунтов за полузащитника Мартина Субименди. (The Times)

"Арсенал" готовится предложить 75 млн. фунтов за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо. (Fichajes)

"Тоттенхэм" надеется согласовать покупку защитника "Спортинга" Педро Порро в ближайшие дни. (90min)

"Лидс" готов заплатить 25 млн. фунтов за полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккенни. (Sky Sports Italy)

"Борнмут" близок к покупке нападающего "Бристоль Сити" Антуана Семеньо за 9 млн. фунтов. (Daily Mail)

"Борнмут" переключился на полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло, зайдя в тупик в переговорах по вингеру "Вильярреала" Николя Джексону. (Daily Mail)

"Милан" тоже хочет Дзаньоло, рассматривая Аллана Сен-Максимена из "Ньюкасла" в качестве альтернативы. (Sky Sports Italy)

"Вест Хэм" не хочет продавать нападающего Мичейла Антонио в январе. (Evening Standard)

32-летний Антонио может отправиться в МЛС. (The Sun)

Другое

Давиде Анчелотти, сын Карло Анчелотти, стал претендентом на вакантную должность главного тренера "Эвертона". (Football Italia)

"Юнайтед" был назван самым дорогим клубов в Премьер-Лиге — 4.88 млрд. фунтов. (Sportico)

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо получил торт на 60-летие, угостив кусочком лишь одного игрока команды. (The Sun)

Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду получил в подарок по поводу своего перехода в "Аль-Наср" часы стоимостью 630,000 фунтов из 338 редких камней от Jacob and Co. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 27.01.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1686

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Последние комментарии:




  1. ian 27.01.2023 07:49 # ian
    День сурка или 7 понедельников в неделе.

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  2. dautov 27.01.2023 07:48 # dautov
    Понедельнииииик оказывается ахаахах

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  3. bangladesh 27.01.2023 07:12 # bangladesh
    беспантовая музыка, на самом деле очень плохая музыка.

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  4. electric 27.01.2023 07:08 # electric
    Михужло уже выходные отгулял. Красава.

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  5. manchun 27.01.2023 06:24 # manchun
    Кто то вчера наебенился..

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  6. chelsea-69 27.01.2023 06:02 # chelsea-69
    Понедельник день тяжёлый

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