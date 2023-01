Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" обдумывает покупку Виктора Осимхена. Амаду Онана отверг "Челси". Сын Карло Анчелотти может возглавить "Эвертон". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" может предложить 105 миллионов фунтов за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, но, вероятно, предпочтет подождать с этим приобретением до лета. (Soccer News)



"Челси", "Ньюкасл" и "Юнайтед" заинтересованы в защитнике "Интера" Дензеле Думфрисе, который доступен для трансфера за 35 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)



Полузащитник "Эвертона" Амаду Онана отверг интерес "Челси". (Sacha Tavolieri)



Онана также находится на радаре у "Арсенала". (Daily Express)



"Эвертон" готов снизить цену за нападающего Энтони Гордона, который интересен "Челси" и "Ньюкаслу", с 60 до 40 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Реал Сосьедад" потребует от "Арсенала" заплатить отступные в 53 млн. фунтов за полузащитника Мартина Субименди. (The Times)



"Арсенал" готовится предложить 75 млн. фунтов за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо. (Fichajes)



"Тоттенхэм" надеется согласовать покупку защитника "Спортинга" Педро Порро в ближайшие дни. (90min)



"Лидс" готов заплатить 25 млн. фунтов за полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккенни. (Sky Sports Italy)



"Борнмут" близок к покупке нападающего "Бристоль Сити" Антуана Семеньо за 9 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Борнмут" переключился на полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло, зайдя в тупик в переговорах по вингеру "Вильярреала" Николя Джексону. (Daily Mail)



"Милан" тоже хочет Дзаньоло, рассматривая Аллана Сен-Максимена из "Ньюкасла" в качестве альтернативы. (Sky Sports Italy)



"Вест Хэм" не хочет продавать нападающего Мичейла Антонио в январе. (Evening Standard)



32-летний Антонио может отправиться в МЛС. (The Sun)



Другое



Давиде Анчелотти, сын Карло Анчелотти, стал претендентом на вакантную должность главного тренера "Эвертона". (Football Italia)



"Юнайтед" был назван самым дорогим клубов в Премьер-Лиге — 4.88 млрд. фунтов. (Sportico)



Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо получил торт на 60-летие, угостив кусочком лишь одного игрока команды. (The Sun)



Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду получил в подарок по поводу своего перехода в "Аль-Наср" часы стоимостью 630,000 фунтов из 338 редких камней от Jacob and Co. (The Sun)