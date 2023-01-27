Данкан Фергюсон возглавил "Форест Грин"

Легенда "Эвертона" Данкан Фергюсон получил свою первую самостоятельную работу на тренерском поприще, возглавив "Форест Грин" из третьего английского дивизиона.

Будучи игроком, Фергюсон выступал за "Эвертон" с 1994 по 1998 и с 2000 по 2006 год. Вместе с "ирисками" Данкан завоевал Кубок Англии в 1995.



Именно в "Эвертоне" Фергюсон начал свою тренерскую карьеру, с февраля 2014 работая с первой командой. До своего ухода из мерсисайдского клуба прошлым летом Данкану довелось дважды исполнять обязанности главного тренера "ирисок" на временной основе.



Фергюсон уходил из "Эвертона" как раз для того, чтобы попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста, и сейчас 51-летнему шотландцу предоставилась такая возможность.



Однако в данный момент "Форест Грин" находится на дне таблицы Лиги Один и не знает побед уже восемь матчей кряду.



"Мне все равно, на каком уровне я тружусь. Я не боюсь испытаний, я никогда не боялся испытаний в своей жизни. Это одна из причин, почему я пришел сюда, потому что я хочу улучшить команду. Я знаю, что мы в сложном положении в данный момент, но я верю, что мы сможем подняться в таблице", — сообщил Фергюсон BBC.