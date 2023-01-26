Коло Туре уволен из "Уигана" без единой победы

Коло Туре Бывший защитник "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Коло Туре был уволен с поста главного тренера "Уигана".

Оставив роль ассистента Брендана Роджерса в "Лестере", Туре только в конце ноября возглавил "Уиган". Тогда Коло заключил с клубом Чемпионшипа контракт на три с половиной года.

Однако при 41-летнем ивуарийце "Уиган" не смог выиграть ни одного из девяти матчей, а в Чемпионшипе набрал только два очка из 21 возможного.

Впереди у "Уигана" двухнедельная пауза до выезда к "Блэкберну" 6 февраля, и в течение этого времени руководство клуба постарается определиться с заменой Туре.

Добавим, в данный момент "Уиган" занимает последнюю позицию в таблице второго английского дивизиона, находясь в трех очках от спасительного места.


Метки тренеры, Туре, Уиган

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 517

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  1. pavlix76 26.01.2023 23:15 # pavlix76
    будет ныть, что уволили потому, что негр

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  2. muzzle 26.01.2023 23:15 # muzzle
    Это не тот долбоеб который громче всех кричал, что в англии не дают шанса черножопым тренерам?

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  3. liverpo0ol 26.01.2023 23:09 # liverpo0ol
    Легенда сити жопа сити рот сити

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  4. mancunia-planet 26.01.2023 23:03 # mancunia-planet
    Не получилось не фартануло

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