Коло Туре уволен из "Уигана" без единой победы

Бывший защитник "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Коло Туре был уволен с поста главного тренера "Уигана".

Оставив роль ассистента Брендана Роджерса в "Лестере", Туре только в конце ноября возглавил "Уиган". Тогда Коло заключил с клубом Чемпионшипа контракт на три с половиной года.



Однако при 41-летнем ивуарийце "Уиган" не смог выиграть ни одного из девяти матчей, а в Чемпионшипе набрал только два очка из 21 возможного.



Впереди у "Уигана" двухнедельная пауза до выезда к "Блэкберну" 6 февраля, и в течение этого времени руководство клуба постарается определиться с заменой Туре.



Добавим, в данный момент "Уиган" занимает последнюю позицию в таблице второго английского дивизиона, находясь в трех очках от спасительного места.