Коло Туре уволен из "Уигана" без единой победы
Бывший защитник "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" Коло Туре был уволен с поста главного тренера "Уигана".
Оставив роль ассистента Брендана Роджерса в "Лестере", Туре только в конце ноября возглавил "Уиган". Тогда Коло заключил с клубом Чемпионшипа контракт на три с половиной года.
Однако при 41-летнем ивуарийце "Уиган" не смог выиграть ни одного из девяти матчей, а в Чемпионшипе набрал только два очка из 21 возможного.
Впереди у "Уигана" двухнедельная пауза до выезда к "Блэкберну" 6 февраля, и в течение этого времени руководство клуба постарается определиться с заменой Туре.
Добавим, в данный момент "Уиган" занимает последнюю позицию в таблице второго английского дивизиона, находясь в трех очках от спасительного места.
26.01.2023 23:00
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будет ныть, что уволили потому, что негр
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Это не тот долбоеб который громче всех кричал, что в англии не дают шанса черножопым тренерам?
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Легенда сити жопа сити рот сити
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Не получилось не фартануло
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