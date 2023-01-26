Байчетич связал свое будущее с "Ливерпулем" до 2027 года
Полузащитник "Ливерпуля" Стефан Байчетич заключил со своим клубом новый контракт до лета 2027.
Купленный в 2020 году у "Сельты" за 250,000 евро Байчетич только в августе дебютировал за первую команду "Ливерпуля".
К настоящему моменту Стефан сыграл 10 матчей за "красных", однако этого оказалось достаточно, чтобы произвести впечатление на главного тренера Юргена Клоппа и заслужить новую сделку на улучшенных условиях.
"Была дверь — я даже не уверен, что она была открыта — но он ворвался в нее, и он был по-настоящему исключителен", — объяснил продление сотрудничества с 18-летним испанцем Клопп.
26.01.2023 22:00
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КНЯЗЬ!!!
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Надеюсь, пойдёт по пути Трента, а не Росситера. Пока только положительные впечатление, учитывая его возраст.
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