Байчетич связал свое будущее с "Ливерпулем" до 2027 года

Стефан Байчетич Полузащитник "Ливерпуля" Стефан Байчетич заключил со своим клубом новый контракт до лета 2027.

Купленный в 2020 году у "Сельты" за 250,000 евро Байчетич только в августе дебютировал за первую команду "Ливерпуля".

К настоящему моменту Стефан сыграл 10 матчей за "красных", однако этого оказалось достаточно, чтобы произвести впечатление на главного тренера Юргена Клоппа и заслужить новую сделку на улучшенных условиях.

"Была дверь — я даже не уверен, что она была открыта — но он ворвался в нее, и он был по-настоящему исключителен", — объяснил продление сотрудничества с 18-летним испанцем Клопп.


Метки Байчетич, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2023 22:00

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  1. electric 26.01.2023 23:00 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  2. sausage 26.01.2023 22:24 # sausage
    Надеюсь, пойдёт по пути Трента, а не Росситера. Пока только положительные впечатление, учитывая его возраст.

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