Байчетич связал свое будущее с "Ливерпулем" до 2027 года

Полузащитник "Ливерпуля" Стефан Байчетич заключил со своим клубом новый контракт до лета 2027.

Купленный в 2020 году у "Сельты" за 250,000 евро Байчетич только в августе дебютировал за первую команду "Ливерпуля".



К настоящему моменту Стефан сыграл 10 матчей за "красных", однако этого оказалось достаточно, чтобы произвести впечатление на главного тренера Юргена Клоппа и заслужить новую сделку на улучшенных условиях.



"Была дверь — я даже не уверен, что она была открыта — но он ворвался в нее, и он был по-настоящему исключителен", — объяснил продление сотрудничества с 18-летним испанцем Клопп.