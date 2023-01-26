Бывший главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса прибыл в Лондон на переговоры с "Эвертоном".

Несмотря на слухи о том, что "Эвертон" переключился на экс-наставника "Бернли" Шона Дайча, BBC утверждает, что Бьелса остается наиболее предпочтительным вариантом владельца "ирисок" Фархада Мошири на замену уволенному Фрэнку Лэмпарду.



Бьелса по-прежнему имеет сомнения насчет подбора игроков в "Эвертоне" и их способности выдерживать его футбол высокого темпа, но от диалога с мерсисайдским клубом не отказывается.



Более того, теперь переговоры Бьелсы и "Эвертона" вышли на новый уровень, учитывая прибытие 67-летнего аргентинца в Лондон.



BBC добавляет, что параллельно "Эвертон" общается с Дайчем, надеясь назначить либо Марсело, либо Шона до уикенда. У нового наставника будет около недели на подготовку к матчу Премьер-Лиги против лидирующего "Арсенала".