Марсело Бьелса прибыл в Лондон

Марсело Бьелса Бывший главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса прибыл в Лондон на переговоры с "Эвертоном".

Несмотря на слухи о том, что "Эвертон" переключился на экс-наставника "Бернли" Шона Дайча, BBC утверждает, что Бьелса остается наиболее предпочтительным вариантом владельца "ирисок" Фархада Мошири на замену уволенному Фрэнку Лэмпарду.

Бьелса по-прежнему имеет сомнения насчет подбора игроков в "Эвертоне" и их способности выдерживать его футбол высокого темпа, но от диалога с мерсисайдским клубом не отказывается.

Более того, теперь переговоры Бьелсы и "Эвертона" вышли на новый уровень, учитывая прибытие 67-летнего аргентинца в Лондон.

BBC добавляет, что параллельно "Эвертон" общается с Дайчем, надеясь назначить либо Марсело, либо Шона до уикенда. У нового наставника будет около недели на подготовку к матчу Премьер-Лиги против лидирующего "Арсенала".


Метки Бьелса, тренеры, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 26.01.2023 21:57 # superglor
    Эвертон в Ливерпуле находится, если что. Это на другом конце Англии от Лондона.

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  2. redwhitegun 26.01.2023 21:03 # redwhitegun
    Как я и говорил именно перед матчем с Арсеналом им приспичило тренера поменять)

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