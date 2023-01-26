Марсело Бьелса прибыл в Лондон
Бывший главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса прибыл в Лондон на переговоры с "Эвертоном".
Несмотря на слухи о том, что "Эвертон" переключился на экс-наставника "Бернли" Шона Дайча, BBC утверждает, что Бьелса остается наиболее предпочтительным вариантом владельца "ирисок" Фархада Мошири на замену уволенному Фрэнку Лэмпарду.
Бьелса по-прежнему имеет сомнения насчет подбора игроков в "Эвертоне" и их способности выдерживать его футбол высокого темпа, но от диалога с мерсисайдским клубом не отказывается.
Более того, теперь переговоры Бьелсы и "Эвертона" вышли на новый уровень, учитывая прибытие 67-летнего аргентинца в Лондон.
BBC добавляет, что параллельно "Эвертон" общается с Дайчем, надеясь назначить либо Марсело, либо Шона до уикенда. У нового наставника будет около недели на подготовку к матчу Премьер-Лиги против лидирующего "Арсенала".
26.01.2023 21:00
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Последние комментарии:
Эвертон в Ливерпуле находится, если что. Это на другом конце Англии от Лондона.
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Как я и говорил именно перед матчем с Арсеналом им приспичило тренера поменять)
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