"Лион" заблокировал продажу Гюсто в "Челси"

"Лион" исключил продажу защитника Мало Гюсто в "Челси" в зимнее трансферное окно.

"Челси" нацелился на 19-летнего Гюсто, желая добавить конкуренции на правом фланге обороны, где Рис Джеймс стал слишком часто оказываться в обороне.



Как сообщает Evening Standard, сам Мало уже достиг устной договоренности с "синими" об условиях личного контракта, однако "Лион" заблокировал сделку.



"Я могу подтвердить, что Мало Гюсто останется здесь минимум до конца сезона", — объявил в твиттере президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс.



Одновременно с этим "Эвертон" отклонил стартовое предложение "Челси" о покупке полузащитника Амаду Онана, добавляет The Telegraph.