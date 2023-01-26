"Лион" заблокировал продажу Гюсто в "Челси"

Мало Гюсто "Лион" исключил продажу защитника Мало Гюсто в "Челси" в зимнее трансферное окно.

"Челси" нацелился на 19-летнего Гюсто, желая добавить конкуренции на правом фланге обороны, где Рис Джеймс стал слишком часто оказываться в обороне.

Как сообщает Evening Standard, сам Мало уже достиг устной договоренности с "синими" об условиях личного контракта, однако "Лион" заблокировал сделку.

"Я могу подтвердить, что Мало Гюсто останется здесь минимум до конца сезона", — объявил в твиттере президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс.

Одновременно с этим "Эвертон" отклонил стартовое предложение "Челси" о покупке полузащитника Амаду Онана, добавляет The Telegraph.


Метки Гюсто, Лион, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2023 20:00

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