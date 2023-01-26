Антонио допускает свой уход из "Вест Хэма" в январе

Нападающий Мичейл Антонио признал, что может покинуть "Вест Хэм" в зимнее трансферное окно.

Антонио выступает за "Вест Хэм" после своего перехода из "Ноттингем Форест" за 7 миллионов фунтов в 2016 году.



В августе 2021 Мичейл стал лучшим бомбардиром "молотобойцев" всех времен в Премьер-Лиге, побив рекорд Паоло Ди Канио.



Однако в этом сезоне у Антонио совершенно не ладится игра. Мичейл отличился лишь дважды в рамках Премьер-Лиги и, по слухам, перестал ладить с главным тренером "Вест Хэма" Дэвидом Мойесом.



Заинтересованные клубы, среди которых называется "Вулверхэмптон", уже стучатся в дверь 32-летнего ямайца, и тот всерьез помышляет об уходе.



"Если честно, я ничего не исключаю. Это все, что я могу сказать".



"Ничего нельзя исключать. Переговоры ведутся, поэтому что случится, то случится", — цитирует Антонио BBC.