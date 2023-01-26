Тен Хаг защищает Антони

Антони Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выступил в защиту своего вингера Антони.

Антони, стоивший "Юнайтед" 86 миллионов фунтов, был критикуем болельщиками и медиа после поражения "красных дьяволов" от "Арсенала" в минувшее воскресенье (3:2).

Однако Тен Хаг спешит напомнить, что Антони забил уже пять голов и является частью команды, которая находится в отличной форме.

"Когда он играет, команда побеждает. Это уже говорит о том, как хорошо он себя проявляет".

"Он может играть лучше, я вижу пространство для развития. Например, мы хотим, чтобы он был прямолинейнее и больше участвовал в действиях команды".

"Но, как я уже сказал, команда играет лучше, когда он на поле. Это хорошо, это хорошая база для дальнейшего движения. Думаю, он уже прибавил".

"В трех своих первых матчах (в Премьер-Лиге) он забил три гола. Также он забил "Эвертону" (в Кубке Англии) и "Чарльтону" (в Кубке Лиги). Поэтому он приносит пользу, и это факт".

"Учитывая его способности и таланты, он способен на большее. Но он делает вклад в общее дело", — цитирует Тен Хага Daily Mail.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2023 17:00

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  1. quavo 26.01.2023 18:29 # quavo
    Да норм, у мю это не проблемная позиция. Есть санчо еще и аманд в сандерленде блистает. А антони свое еще наверстает, техника у него ебецшая, все таки адаптация и все дела.

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  2. slash-lfc 26.01.2023 18:06 # slash-lfc
    Спермю не может без Почбы и Санчесов в составе

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  3. gerrard08 26.01.2023 17:44 # gerrard08
    Кажись у Алиссона больше гп чем у этого 100 миллионного инсадера.

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  4. mancunia-planet 26.01.2023 17:33 # mancunia-planet
    Во пенсы сразу сгорели знакомые ценники увидали, мешки))

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  5. mancunia-planet 26.01.2023 17:33 # mancunia-planet
    Защищает, молодец. Но. Кроме как неудачных попыток пробить с левой со смещением в центр ничего больше не показывает. Подачу с правой и прострелов тоже вообще нет. Так то резвый, и прессингует и в целом с движением проблем нет, но желательно разнообразить свои действия.

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  6. farot 26.01.2023 17:27 # farot
    100 лямов
    оруууууууу

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  7. gjchancel 26.01.2023 17:22 # gjchancel
    100ka ))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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  8. joker-lip 26.01.2023 17:17 # joker-lip
    конечно он его выгораживает, дольку малую за трансфер то надо отрабатывать

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