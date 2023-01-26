Тен Хаг защищает Антони

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выступил в защиту своего вингера Антони.

Антони, стоивший "Юнайтед" 86 миллионов фунтов, был критикуем болельщиками и медиа после поражения "красных дьяволов" от "Арсенала" в минувшее воскресенье (3:2).



Однако Тен Хаг спешит напомнить, что Антони забил уже пять голов и является частью команды, которая находится в отличной форме.



"Когда он играет, команда побеждает. Это уже говорит о том, как хорошо он себя проявляет".



"Он может играть лучше, я вижу пространство для развития. Например, мы хотим, чтобы он был прямолинейнее и больше участвовал в действиях команды".



"Но, как я уже сказал, команда играет лучше, когда он на поле. Это хорошо, это хорошая база для дальнейшего движения. Думаю, он уже прибавил".



"В трех своих первых матчах (в Премьер-Лиге) он забил три гола. Также он забил "Эвертону" (в Кубке Англии) и "Чарльтону" (в Кубке Лиги). Поэтому он приносит пользу, и это факт".



"Учитывая его способности и таланты, он способен на большее. Но он делает вклад в общее дело", — цитирует Тен Хага Daily Mail.