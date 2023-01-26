Тен Хаг защищает Антони
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выступил в защиту своего вингера Антони.
Антони, стоивший "Юнайтед" 86 миллионов фунтов, был критикуем болельщиками и медиа после поражения "красных дьяволов" от "Арсенала" в минувшее воскресенье (3:2).
Однако Тен Хаг спешит напомнить, что Антони забил уже пять голов и является частью команды, которая находится в отличной форме.
"Когда он играет, команда побеждает. Это уже говорит о том, как хорошо он себя проявляет".
"Он может играть лучше, я вижу пространство для развития. Например, мы хотим, чтобы он был прямолинейнее и больше участвовал в действиях команды".
"Но, как я уже сказал, команда играет лучше, когда он на поле. Это хорошо, это хорошая база для дальнейшего движения. Думаю, он уже прибавил".
"В трех своих первых матчах (в Премьер-Лиге) он забил три гола. Также он забил "Эвертону" (в Кубке Англии) и "Чарльтону" (в Кубке Лиги). Поэтому он приносит пользу, и это факт".
"Учитывая его способности и таланты, он способен на большее. Но он делает вклад в общее дело", — цитирует Тен Хага Daily Mail.
26.01.2023 17:00
Просмотров: 1295
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Да норм, у мю это не проблемная позиция. Есть санчо еще и аманд в сандерленде блистает. А антони свое еще наверстает, техника у него ебецшая, все таки адаптация и все дела.
(ответить)
Спермю не может без Почбы и Санчесов в составе
(ответить)
Кажись у Алиссона больше гп чем у этого 100 миллионного инсадера.
(ответить)
Во пенсы сразу сгорели знакомые ценники увидали, мешки))
(ответить)
Защищает, молодец. Но. Кроме как неудачных попыток пробить с левой со смещением в центр ничего больше не показывает. Подачу с правой и прострелов тоже вообще нет. Так то резвый, и прессингует и в целом с движением проблем нет, но желательно разнообразить свои действия.
(ответить)
100 лямов
оруууууууу
(ответить)
100ka ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
(ответить)
конечно он его выгораживает, дольку малую за трансфер то надо отрабатывать
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий