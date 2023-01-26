"Ливерпуль" наградит Байчетича новым контрактом

"Ливерпуль" хочет наградить юного полузащитника Стефана Байчетича новым контрактом на улучшенных условиях.

"Ливерпуль" демонстрирует неважную форму после паузы на Чемпионат Мира в Катаре, набрав лишь семь очков из 15 возможных.



Игра Байчетича является одним из немногих позитивных моментов этого сложного для "красных" периода.



Особенно 18-летнему испанцу удалась переигровка с "Вулверхэмптоном" в рамках 3-го раунда Кубка Англии, благодаря чему он сохранил место в стартовом составе на поединок Премьер-Лиги против "Челси" в минувшую субботу.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что у Байчетича есть большое будущее в клубе, и теперь "красные" хотят наградить юниора за продемонстрированный прогресс, сообщает Daily Mail.