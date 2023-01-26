Жоэлинтон оштрафован на 29,000 фунтов за пьяную езду

Атакующий полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон был оштрафован на 29,000 фунтов за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, Жоэлинтон попался пьяным за рулем ранее в январе, спустя сутки с небольшим после того, как он забил гол и отдал результативную передачу в матче Кубка Лиги против "Лестера" (2:0).



Как уточняет BBC, в организме футболиста был зафиксирован алкоголь на уровне 43 мг на 100 мл в выдыхаемом воздухе, тогда как допустимый лимит составляет 35 мг.



Тогда 26-летний бразилец был арестован полицией и получил повестку в магистратский суд Ньюкасла на 26 января.



Сегодня суд наказал Жоэлинтона, признавшего свою вину, штрафом и лишил водительских прав на один год. Этот срок может быть сокращен до девяти месяцев, если лидер "сорок" пройдет реабилитационный курс.



Добавим, главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау не стал выводить Жоэлинтона из стартового состава после этого инцидента.