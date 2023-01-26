Светская хроника за четверг
"Челси" интересуется Амаду Онана. "Тоттенхэм" близок к покупке Педро Порро. Оле Гуннар Сульшер может возглавить "Эвертон". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Челси" проявил интерес к полузащитнику "Эвертона" Амаду Онана после неудачных попыток заполучить Энцо Фернандеса из "Бенфики" и Мойсеса Кайседо из "Брайтона". (The Times)
"Челси" готов отказаться от своих притязаний на нападающего "Эвертона" Энтони Гордона, которого также хочет "Ньюкасл". (Northern Echo)
Вопреки слухам, Гордон не подавал прошение о трансфере, хотя уже два дня не тренируется с "Эвертоном". (Sky Sports)
"Ньюкасл" рассматривает вингера "Челси" Хакима Зийеша в качестве альтернативы Гордону, за которого "Эвертон" требует 60 миллионов фунтов. (The Telegraph)
"Милан" — один из клубов, наблюдающих за защитником "Манчестер Сити" Жоау Канселу. (The Sun)
"Тоттенхэм" близок к покупке крайнего защитника "Спортинга" Педро Порро, несмотря на то, что предложение "шпор" было отклонено в среду. (The Guardian)
"Борнмут" вступил в переговоры по полузащитнику "Ромы" Николо Дзаньоло, за которым охотится "Тоттенхэм". (Fabrizio Romano)
"Лион" рассматривает защитника "Брайтона" Тарика Лэмпти в качестве замены для Мало Гюсто, который близок к переходу в "Челси". (Fabrizio Romano)
Насчет аренды Лэмпти обратился "Спортинг". (The Athletic)
"Лидс" сделал стартовое предложение в 24.6 млн. фунтов плюс бонусы о покупке полузащитника Уэстона Маккенни, однако "Ювентус" хочет 30.8 млн. фунтов. (Sky Sport Italia)
Предложение "Брайтона" о покупке полузащитника "РБ Лейпциг" Амаду Айдара было отклонено. (The Guardian)
"Кристал Пэлас" интересуется ганским нападающим "Бристоль Сити" Антуаном Семеньо. (John Percy)
Другое
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер провел переговоры с "Эвертоном". (Fabrizio Romano)
"Эвертон" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Саутгемптона" Ральфу Хазенхюттлю. (The Independent)
Данкан Фергюсон должен стать новым главным тренером "Форест Грин" из Лиги Один. Стороны уже ведут переговоры. (Daily Star)
Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус расстался со своей подругой, которая восемь месяцев назад родила ему ребенка. (The Sun)
26.01.2023 14:00
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Последние комментарии:
ЭЛЬ САЛЬВАДОР
ДОРА
БЁРНЛИ
ПОЛНЫЙ ГАЗ, БРАТЬЯ!!!
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60 лямов за Гордона)))
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«Где нам брать людей?» — вопрошает депутат Госдумы Дмитрий Гусев: «Надо просто провести большую кампанию в Европе и Америке: "Приезжайте к нам, дадим по 10 гектар, будете у нас работать!"»
ВУХАХАХАХАХАХА
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Политик Виктор Медведчук заявил, что его новое политическое движение объединит людей, не согласных с позицией президента Украины Владимира Зеленского, и развенчает миф о том, что Украина монолитна в своих взглядах и в поддержке преступного режима.
Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует».
Медведчук в интервью RT сказал, что это движение объединит миллионы людей на Украине, в России и в европейских странах, не согласных с политикой Зеленского. Этих людей, по его словам, нужно «выкристаллизовать», объединить общими идеями, общим представительством.
По словам политика, и сейчас на Украине есть люди, выступающие против Зеленского. Эта «другая Украина», подчеркнул он, должна быть услышана.
Медведчук считает, что необходимо ставить вопрос не о том, каким будет будущее Украины, а о будущем украинцев, поскольку фактически «Украины не существует». Страна, по его словам, не отвечает статусу независимой, суверенной, демократической, правовой и социальной державы. Это произошло еще в 2014 году, когда Украина перешла под полный контроль и управление Запада.
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ЛФК на троне сытей на страпоне пхехехехехехехеехехехехе
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Казахи - сверхлюди, Рыбакина на троне!
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Анекдоты!!!
Давайте поиграем в игру!!!))) Напишите, пожалуйста, свои любимые (и не только!) анекдоты!!! Я очень их люблю!!! Как-нибудь я напишу много анекдотов, а пока только самый-самый мой любимый!!! Вот он!!!)))
Жадная гусеница запуталась в яблоке и укусила себя за хвост!!!)))😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 Правда же ведь смешно!!!)))😂☺☺☺😉😜😊😘😋😋😋😝 😊😉😉😂😄😆😅😅😅☺☺☺☺☺☺☺
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Еще хотелось бы поинтероваться, после того как жопу подмываешь как посрал, нужно ли пользоваться туалетной бумагой?
(ответить)
А ватноголовые успели перетрахаться на старой ветке
Россия выпустила по Украине 55 ракет. ВСУ сбили 47 из них, заявил украинский главнокомандующий Валерий Залужный
Держава-терорист рф сьогодні завдала масованого ракетного удару по території України.
Противник здійснив 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 «Кинджал», «Калібр», Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.
Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.
Мета росіян залишається незмінною – психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури.
Але нас не зламати!
Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною!
@CinCAFU
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Из-за проблем с водоснабжением в Одессе начнут работать мобильные бюветы, — Одесская ОВА
До чего нацисткий режим зеленского довел людей в Новороссии... Жди, Одесса, ты скоро будешь освобождена! Вернем тебе свет и воду отнятые режимом зеленского!
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Наркот братишка, подскажи пожалуйста зубную пасту и какой зубной щеткой пользоваться?
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РОССИЯ. ПУТИН. ЛИВЕРПУЛЬ
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Срульшер уже вывел одну команду в чш, эвертон там же окажется
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