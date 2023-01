Светская хроника за четверг

"Челси" интересуется Амаду Онана. "Тоттенхэм" близок к покупке Педро Порро. Оле Гуннар Сульшер может возглавить "Эвертон". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Челси" проявил интерес к полузащитнику "Эвертона" Амаду Онана после неудачных попыток заполучить Энцо Фернандеса из "Бенфики" и Мойсеса Кайседо из "Брайтона". (The Times)



"Челси" готов отказаться от своих притязаний на нападающего "Эвертона" Энтони Гордона, которого также хочет "Ньюкасл". (Northern Echo)



Вопреки слухам, Гордон не подавал прошение о трансфере, хотя уже два дня не тренируется с "Эвертоном". (Sky Sports)



"Ньюкасл" рассматривает вингера "Челси" Хакима Зийеша в качестве альтернативы Гордону, за которого "Эвертон" требует 60 миллионов фунтов. (The Telegraph)



"Милан" — один из клубов, наблюдающих за защитником "Манчестер Сити" Жоау Канселу. (The Sun)



"Тоттенхэм" близок к покупке крайнего защитника "Спортинга" Педро Порро, несмотря на то, что предложение "шпор" было отклонено в среду. (The Guardian)



"Борнмут" вступил в переговоры по полузащитнику "Ромы" Николо Дзаньоло, за которым охотится "Тоттенхэм". (Fabrizio Romano)



"Лион" рассматривает защитника "Брайтона" Тарика Лэмпти в качестве замены для Мало Гюсто, который близок к переходу в "Челси". (Fabrizio Romano)



Насчет аренды Лэмпти обратился "Спортинг". (The Athletic)



"Лидс" сделал стартовое предложение в 24.6 млн. фунтов плюс бонусы о покупке полузащитника Уэстона Маккенни, однако "Ювентус" хочет 30.8 млн. фунтов. (Sky Sport Italia)



Предложение "Брайтона" о покупке полузащитника "РБ Лейпциг" Амаду Айдара было отклонено. (The Guardian)



"Кристал Пэлас" интересуется ганским нападающим "Бристоль Сити" Антуаном Семеньо. (John Percy)



Другое



Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер провел переговоры с "Эвертоном". (Fabrizio Romano)



"Эвертон" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Саутгемптона" Ральфу Хазенхюттлю. (The Independent)



Данкан Фергюсон должен стать новым главным тренером "Форест Грин" из Лиги Один. Стороны уже ведут переговоры. (Daily Star)



Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус расстался со своей подругой, которая восемь месяцев назад родила ему ребенка. (The Sun)