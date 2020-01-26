Тен Хаг: "Рэшфорд неудержим"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что в данный момент нападающий Маркус Рэшфорд неудержим.

Накануне именно Рэшфорд открыл счет в победном для "Юнайтед" матче против "Ноттингем Форест" (0:3) в 1/2 финала Кубка Лиги.



Таким образом, Маркус забил 11 голов в своих 12 последних матчах за "красных дьяволов", и Тен Хаг хочет, чтобы его подопечный продолжал в том же духе.



"Есть и другие игроки, которые играют очень хорошо, но я доволен, как Маркус выступает и развивается".



"Он вырос со старта сезона, и это его заслуга. Мы должны убедиться, чтобы этот процесс продолжился".



"С этим настроем, с эти духом он неудержим, а выходить на эти правильные позиции ему помогает команда".



"У нас есть план, как разыгрывать мяч, но в конце концов это также его интуиция, его созидательность и его индивидуальное мастерство", — цитирует Тен Хага BBC.