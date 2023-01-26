Наставник "Бенфики" исключает продажу Фернандеса в январе

Главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт выразил уверенность, что полузащитник Энцо Фернандес не покинет Лиссабон в январе.

На днях появилась информация, что "Челси" предпринимает вторую попытку заполучить Фернандеса, за которого в начале января "Бенфика" попросила отступные в 106 миллионов фунтов.



Однако Шмидт не ожидает, что что-либо изменится. Рогер также видит, что сам Энцо счастлив продолжать выступать за "Бенфику".



"Да, конечно, он останется. Когда видишь, как Энцо играет за "Бенфику", можно сказать, что он в форме и счастлив. Он не помышляет ни о чем другом".



"Я не ожидаю потерять кого-либо из наших основных игроков. Я вижу, что игроки сосредоточены, и надеюсь, так будет и дальше", — цитирует Шмидта Sky Sports.