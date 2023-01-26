Джурабчан рассказал, что "Эвертон" отверг Гимараэса и Милитао

Агент Киа Джурабчан заявил, что в прошлом "Эвертон" отверг его звездных клиентов Бруно Гимараэса и Эдера Милитао.

Провальная трансферная политика является одной из причин того затяжного кризиса, который переживает "Эвертон" в данный момент.



Будучи одним из самых авторитетных агентов в мировом футболе, Джурабчан неоднократно пытался выстроить отношения с "Эвертоном", однако "ириски" всякий раз отказывались от сотрудничества с ним и поступали по-своему.



"Конечно, как нам и положено, мы предлагали им много, много игроков, но они ото всех отказались".



"Все их летние приобретения — Джеймс Тарковски, Конор Коуди, Нил Мопе, Дуайт Макнил и так далее — были совершены исключительно ими сами, их руководством. Мы не имеем к этому никакого отношения".



"Мы разговариваем со всеми владельцами. Я сам общаюсь с довольно многими владельцами клубов в Премьер-Лиге, но нужно понимать, в чем суть нашей работы. Суть нашей работы в том, чтобы предлагать список своих клиентов и говорить: "Вот что у нас есть".



"А "Эвертон" никогда не слушал наших советов. Поэтому там у нас нет никакого влияния".



"В прошлом мы предлагали им за 16 миллионов фунтов Бруно Гимараэса, когда тот уходил из "Атлетико Паранаэнсе". Им он не понравился, и вместо него они взяли Жан-Филиппа Гбамена. А Гимараэс отправился в "Лион".



"Когда Диего Карлос уходил из "Нанта", мы предложили его "Эвертону" за 11 миллионов фунтов. В итоге он отправился в "Севилью", а сейчас представляет "Астон Виллу".



"Мы предлагали им Эдера Милитао, прежде чем тот перешел в "Порту". Теперь он блистает в "Реале", — сообщил Джурабчан talkSPORT.