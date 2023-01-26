Каскарино призвал "Челси" продлить контракт Силвы
Экс-нападающий "Челси" Тони Каскарино призвал лондонский клуб решить вопрос с будущим защитника Тиаго Силвы.
В минувший уикенд Силва помог "Челси" добыть ничью 0:0 в гостях у "Ливерпуля". 38-летний бразилец заслужил высокие оценки своей игрой в обороне.
Каскарино сравнивает Силву с легендой "Милана" Паоло Мальдини и считает, что "Челси" просто обязан продлить истекающий в конце сезона контракт Тиаго.
"Тиаго Силва сыграл просто выдающимся образом в обороне".
"Я бы посмеялся на тем, кто в 38 лет будет противостоять один на один молниеносному Дарвину Нуньесу. Нуньес, возможно, и выиграл какие-то полметра, но ему не удалось ускользнуть от Тиаго Силвы, и это потрясающе. Просто блестящая игра в обороне".
"Тиаго Силва вновь выдающимся образом сыграл за "Челси". В нем есть что-то от Мальдини. Он вполне комфортно может играть до 40".
"Если "Челси" не предложит ему контракт в конце сезона, многие другие это сделают, бесспорно. Будь я руководителем, я бы сказал: "Мы переподпишем его еще на год, абсолютно", — сообщил Каскарино talkSPORT.
26.01.2023 10:00
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