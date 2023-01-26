"Арсенал" может побороться за Кайседо
"Арсенал" задумывается о том, чтобы побороться за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.
Ранее в январе "Арсенал" проиграл борьбу "Челси" за вингера Михаила Мудрика, которого "синие" приобрели у "Шахтера" за 89 миллионов фунтов.
Как утверждает The Telegraph, в заключительные дни зимнего трансферного окна "Арсенал" и "Челси" могут устроить еще одну битву, на сей раз — за Кайседо.
К укреплению центра поля в январе "Арсенал" подталкивает травма Мохамеда Эльнени. Главный тренер "канониров" Микель Артета уже признал, что обеспокоен здоровьем египтянина.
Однако "Брайтон" готов расстаться с 21-летним Кайседо в январе только за сумму свыше 75 млн. фунтов.
26.01.2023 09:00
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