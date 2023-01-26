"Арсенал" может побороться за Кайседо

"Арсенал" задумывается о том, чтобы побороться за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

Ранее в январе "Арсенал" проиграл борьбу "Челси" за вингера Михаила Мудрика, которого "синие" приобрели у "Шахтера" за 89 миллионов фунтов.



Как утверждает The Telegraph, в заключительные дни зимнего трансферного окна "Арсенал" и "Челси" могут устроить еще одну битву, на сей раз — за Кайседо.



К укреплению центра поля в январе "Арсенал" подталкивает травма Мохамеда Эльнени. Главный тренер "канониров" Микель Артета уже признал, что обеспокоен здоровьем египтянина.



Однако "Брайтон" готов расстаться с 21-летним Кайседо в январе только за сумму свыше 75 млн. фунтов.