"Брайтон" улучшил предложение по Матвиенко

"Брайтон" улучшил до 14 миллионов фунтов свое предложение о покупке защитника "Шахтера" Николая Матвиенко.

Напомним, накануне стало известно, что "Шахтер" отказался продать Матвиенко в "Брайтон" за 10 млн. фунтов.



Как сообщает Daily Mail, "чайки" немедленно улучшили свое предложение, однако ответ украинского клуба на сумму в 14 млн. фунтов остался прежним.



"Шахтер" готов продать 26-летнего Матвиенко в январе, но хочет получить 20 млн. фунтов в качестве компенсации.



Добавим, на счету Николай 150 матчей за "Шахтер". За сборную Украины защитник провел 54 поединка.