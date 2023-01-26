"Брайтон" улучшил предложение по Матвиенко

Николай Матвиенко "Брайтон" улучшил до 14 миллионов фунтов свое предложение о покупке защитника "Шахтера" Николая Матвиенко.

Напомним, накануне стало известно, что "Шахтер" отказался продать Матвиенко в "Брайтон" за 10 млн. фунтов.

Как сообщает Daily Mail, "чайки" немедленно улучшили свое предложение, однако ответ украинского клуба на сумму в 14 млн. фунтов остался прежним.

"Шахтер" готов продать 26-летнего Матвиенко в январе, но хочет получить 20 млн. фунтов в качестве компенсации.

Добавим, на счету Николай 150 матчей за "Шахтер". За сборную Украины защитник провел 54 поединка.


Метки Брайтон, Матвиенко, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 26.01.2023 08:00

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