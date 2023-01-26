"Эвертон" задумывается о покупке Арнаутовича
"Эвертон" задумывается о приглашении бывшего нападающего "Стоука" и "Вест Хэма" Марко Арнаутовича.
Арнаутовича связывали с возвращением в Премьер-Лигу еще прошлым летом, когда в его услугах был заинтересован "Манчестер Юнайтед". Это вызвало такую волну негодования и насмешек среди фанатов, что "красные дьяволы" быстро забраковали эту идею.
"Эвертон" таким избирательным, как "Юнайтед", быть не может. "Ириски" занимают предпоследнее место в Премьер-Лиге, едва позволили "Тоттенхэму" перехватить Арно Данжуму и находятся на пороге продажи Энтони Гордона в "Ньюкасл".
Поэтому 33-летний Арнаутович, сейчас выступающий за итальянскую "Болонью", выглядит не таким уж плохим вариантом для "Эвертона".
The Telegraph ожидает, что "Эвертон" попытается приобрести Арнаутовича, как только Гордон завершит свой переход в "Ньюкасл". Чтобы убедить Марко, "ирискам" придется предложить ветерану контракт на два года.
Добавим, в 47 матчах Серии А за "Болонью" Арнаутович забил 22 гола.
26.01.2023 07:00
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