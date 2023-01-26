"Челси" поспорит с "Ливерпулем" за Нунеша

"Челси" готов составить конкуренцию "Ливерпулю" за полузащитника "Вулверхэмптона" Матеуша Нунеша.

"Ливерпуль" был заинтересован в приобретении Нунеша еще прошлым летом, но тогда согласовать сделку не удалось, и Матеуш перебрался из "Спортинга" в "Вулверхэмптон", который ради него выложил рекордные для своего клуба 44 миллиона фунтов.



Ни "волки", ни сам Нунеш не блещут в этом сезоне, однако "Ливерпуль" по-прежнему уверен в качествах Матеуша, рассматривая того в качестве ключевой трансферной цели на грядущее лето.



По информации The Telegraph, поклонники таланта Нунеша, выступающего на позиции атакующего полузащитника, есть и на "Стэмфорд Бридж", поэтому "Челси" настроен побороться за 24-летнего игрока сборной Португалии.



Ожидается, что для приобретения Нунеша в конце сезона потребуется сумма минимум в 55 млн. фунтов.