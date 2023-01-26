"Юнайтед" разгромил "Форест" и приблизился к финалу Кубка Лиги

"Манчестер Юнайтед" сделал формальностью ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против "Ноттингем Форест", в первом из них одержав победу 0:3 на выезде.

"Красным дьяволам" удалось открыть счет уже на шестой минуте. Набравший потрясающую форму Маркус Рэшфорд совершил рывок со своей половины поля по левому флангу, просочился меж двух защитников, вошел в штрафную по краю и пробил в ближний угол ворот — 0:1.



В дальнейшем гости уверенно контролировали игру, ничего не позволяя сопернику, но на 23-й минуте нарвались на контратаку. Морган Гиббс-Уайт протащил мяч вперед до подступов к штрафной, после чего отдал налево, а Сэм Сарридж в касание низом поразил дальний угол ворот. Однако из-за небольшого офсайда гол не был засчитан.



Вскоре Густаво Скарпа дальним ударом проверил голкипер "Юнайтед" Давида Де Хеа. Хозяева определенно прибавили и принялись регулярно огрызаться.



Игра была достаточно открытой, обе команды имели свои шансы, однако удача вновь улыбнулась "дьяволам". Перед самым перерывом Ваут Вегхорст сыграл на добивании после того, как голкипер "Форест" Уэйн Хеннесси отразил удар Антони с границы штрафной — 0:2.



Во втором тайме "Юнайтед" принялся искать третий гол. На 54-й минуте только перекладина спасла "лесников" после крученого удара Кристиана Эриксена.



В какой-то момент хозяева стали слишком рисковать, но затем выдохлись, и в концовке игра была довольно безмятежной.



Казалось, матч так и закончится, однако на 89-й минуте Бруну Фернандеш ударом с лини штрафной площади упрочил преимущество своей команды — 0:3.



На следующей неделе команды встретятся еще раз, на "Олд Траффорд", однако перевес в три гола означает, что исход противостояния практически ясен.



"Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед" — 0:3 (0:2)



Голы: Рэшфорд 6, Вегхорст 45, Фернандеш 89.



"Ноттингем Форест": Хеннесси, Лоди (Неко Уильямс 73), Маккенна, Уорралл, Орье, Данило (Колбек 58), Фройлер, Скарпа (Лингард 64), Гиббс-Уайт (О'Брайен 73), Сарридж (Деннис 64), Джонсон.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Маласиа, Мартинес, Линделеф, Ван-Биссака, Каземиро, Эриксен (Фред 71), Рэшфорд (Гарначо 57), Фернандеш, Антони (Пельистри 71), Вегхорст (Эланга 85).



Предупреждение: Пельистри.