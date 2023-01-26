Дайч — новый фаворит на роль наставника "Эвертона"

Шон Дайч стал новым фаворитом на вакантную должность главного тренера "Эвертона".

Владелец "Эвертона" Фархад Мошири является большим фанатом экс-наставника "Лидса" Марсело Бьелсы, с которым он сразу же вступил в переговоры после решения уволить Фрэнка Лэмпарда.



Однако быстро договориться с Бьелсой "Эвертону" не удалось. 67-летний аргентинец испытывает большие сомнения насчет того, чтобы взяться за работу с кризисной командой посреди сезона.



По информации Daily Mirror, отсутсвие должного энтузиазма у Бьелсы заставило "ирисок" переключиться на Дайча. В четверг Мошири и руководители клуба начинают переговоры с Шоном.



51-летний Дайч находится без работы с апреля 2022, когда его уволил "Бернли". Шон полон желания вернуться в Премьер-Лигу и имеет хорошую репутацию внутри "Эвертона".