Артета признал, что "Арсенал" может купить полузащитника в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб может быть вынужден купить полузащитника в январе.

В это трансферное окно "Арсенал" совершил уже два приобретения, заполучив защитника Якуба Кивера и вингера Леандро Троссарда за 20 и 27 миллионов фунтов, соответственно.



Однако опасения, что получивший травму колена на тренировке Мохамед Эльнени надолго угодил в лазарет, могут заставить "канониров" вернуться на трансферный рынок.



"Правда ли, что Эльнени может уже не сыграть в этом сезоне? У нас есть опасения. Мо — игрок, который никогда ни на что не жалуется. Но давайте посмотрим. У него есть проблемы с коленом, и мы обследуем его в данный момент".



"Ну, в идеале нам нужно добавить глубины в полузащите. Это довольно сложно сделать в зимнее окно. Важнее всего, что мы показываем хорошую игру".



"Если будет доступен кто-нибудь, кто может сделать нас лучше, мы изучим такую возможность", — цитирует Артету The Independent.



Добавим, с переходом в "Арсенал" связывают таких полузащитников, как Амаду Онана из "Эвертона", Мойсес Кайседо из "Брайтона" и Уэстон Маккенни из "Ювентуса".