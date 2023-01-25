"Брайтон" заинтересован в Окслейд-Чемберлене
"Брайтон" заинтересован в приглашении полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена.
В данный момент карьера Окслейд-Чемберлена находится на распутье. Алекс так и не сумел стать основным игроком в "Ливерпуле", где в этом сезоне провел только 10 матчей, суммарно сыграв 449 минут.
Контракт Алекса истекает в конце этого сезона, и очевидно, что 29-летний англичанин едва ли может рассчитывать на новую сделку с "красными".
Как сообщает Daily Mail, выходом из ситуации для Окслейд-Чемберлена может стать трансфер в "Брайтон", который ищет замену для проданного в "Арсенал" Леандро Троссарда.
Однако "чайки" готовы подписать Алекса в этом месяце только в качестве свободного агента, а для этого "Ливерпуль" должен досрочно разорвать контракт со своим резервистом, у которого добавилось игровой практики после паузы на ЧМ-2022.
25.01.2023 22:00
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