"Брайтон" заинтересован в Окслейд-Чемберлене

"Брайтон" заинтересован в приглашении полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена.

В данный момент карьера Окслейд-Чемберлена находится на распутье. Алекс так и не сумел стать основным игроком в "Ливерпуле", где в этом сезоне провел только 10 матчей, суммарно сыграв 449 минут.



Контракт Алекса истекает в конце этого сезона, и очевидно, что 29-летний англичанин едва ли может рассчитывать на новую сделку с "красными".



Как сообщает Daily Mail, выходом из ситуации для Окслейд-Чемберлена может стать трансфер в "Брайтон", который ищет замену для проданного в "Арсенал" Леандро Троссарда.



Однако "чайки" готовы подписать Алекса в этом месяце только в качестве свободного агента, а для этого "Ливерпуль" должен досрочно разорвать контракт со своим резервистом, у которого добавилось игровой практики после паузы на ЧМ-2022.