Тен Хаг считает, что МЮ — лучшее место для Рэшфорда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал нападающего Маркуса Рэшфорда отвергнуть интерес ПСЖ и заключить новый контракт.

В этом сезоне 25-летний Рэшфорд вернулся в свою лучшую форму, забив 17 голов в 28 матчах с учетом всех соревнований.



Однако от контракта Рэшфорда остается только один полный год, и это подогревает спекуляции насчет будущего Маркуса.



По мнению Тен Хага, Рэшфорду будет лучше остаться. Эрик хочет сделать Маркуса частью лучшей команды в мире.



"Думаю, у него самого, его окружения и его людей есть понимание того, что "Манчестер Юнайтед" — это его клуб. Думаю, он играет в свой лучший футбол".



"Он прибавляет, и это его заслуга, потому что он работает над улучшением некоторых вещей. Он тратит 100 процентов энергии на это, у него есть план, и я думаю, эта команда позволяет ему раскрывать свои качества".



"Так что эта команда помогает ему оказываться на правильных позициях и забивать голы, что хорошо. Эта команда сконструирована, чтобы раскрывать его качества, и я думаю, он знает это".



"Он важен для нас, и если мы хотим достичь успеха, которого хотим, он нужен нам".



"Надеюсь, все наши игроки могут вызывать интерес у других клубов, потому что это означает, что ты хорошо делаешь свою работу и что команду играет на высоком уровне".



"После я бы сказал, что это лучшее место, потому что мы хотим создать лучшую команду — сперва в Англии, затем в Европе, а затем в мире", — цитирует Тен Хага talkSPORT.