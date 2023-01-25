"Эвертон" готов заплатить 25 млн. фунтов за Зийеша

"Эвертон" готов потратить до 25 миллионов фунтов на вингера "Челси" Хакима Зийеша.

В этом сезоне Зийеш сыграл 15 матчей за "Челси" во всех соревнованиях, но в стартовом составе выходил лишь шесть раз и не забил ни одного гола.



С появлением на "Стэмфорд Бридж" Михаила Мудрика и Нони Мадуэке 29-летний марокканец еще больше отдаляется от стартового состава и имеет все основания для смены клуба.



Как утверждает Sky Sports, "Эвертон" рассматривает Зийеша в качестве замены для Энтони Гордона, в переговорах о покупке которого значительно продвинулся "Ньюкасл".



В данный момент оцениваемый в 40 млн. фунтов Гордон даже не тренируется с "Эвертоном", что говорит о близости его трансфера.



При этом "ириски" готовы заплатить "Челси" 25 млн. фунтов за Хакима, который в 2020 году перебрался к "синим" из "Аякса" за 33.3 млн. фунтов.