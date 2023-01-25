"Эвертон" готов заплатить 25 млн. фунтов за Зийеша
"Эвертон" готов потратить до 25 миллионов фунтов на вингера "Челси" Хакима Зийеша.
В этом сезоне Зийеш сыграл 15 матчей за "Челси" во всех соревнованиях, но в стартовом составе выходил лишь шесть раз и не забил ни одного гола.
С появлением на "Стэмфорд Бридж" Михаила Мудрика и Нони Мадуэке 29-летний марокканец еще больше отдаляется от стартового состава и имеет все основания для смены клуба.
Как утверждает Sky Sports, "Эвертон" рассматривает Зийеша в качестве замены для Энтони Гордона, в переговорах о покупке которого значительно продвинулся "Ньюкасл".
В данный момент оцениваемый в 40 млн. фунтов Гордон даже не тренируется с "Эвертоном", что говорит о близости его трансфера.
При этом "ириски" готовы заплатить "Челси" 25 млн. фунтов за Хакима, который в 2020 году перебрался к "синим" из "Аякса" за 33.3 млн. фунтов.
25.01.2023 20:00
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продано!
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Такая корова нужна самому.
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Сам Зиеш туда не пойдет.
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