"Эвертон" готов заплатить 25 млн. фунтов за Зийеша

Хаким Зийеш "Эвертон" готов потратить до 25 миллионов фунтов на вингера "Челси" Хакима Зийеша.

В этом сезоне Зийеш сыграл 15 матчей за "Челси" во всех соревнованиях, но в стартовом составе выходил лишь шесть раз и не забил ни одного гола.

С появлением на "Стэмфорд Бридж" Михаила Мудрика и Нони Мадуэке 29-летний марокканец еще больше отдаляется от стартового состава и имеет все основания для смены клуба.

Как утверждает Sky Sports, "Эвертон" рассматривает Зийеша в качестве замены для Энтони Гордона, в переговорах о покупке которого значительно продвинулся "Ньюкасл".

В данный момент оцениваемый в 40 млн. фунтов Гордон даже не тренируется с "Эвертоном", что говорит о близости его трансфера.

При этом "ириски" готовы заплатить "Челси" 25 млн. фунтов за Хакима, который в 2020 году перебрался к "синим" из "Аякса" за 33.3 млн. фунтов.


Метки Зийеш, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2023 20:00

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  1. lys1905 25.01.2023 21:13 # lys1905
    продано!

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  2. flash25rus 25.01.2023 21:00 # flash25rus
    Такая корова нужна самому.

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  3. akado 25.01.2023 20:12 # akado
    Сам Зиеш туда не пойдет.

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