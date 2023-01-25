Седрик Соареш направляется в "Фулхэм"

Крайний защитник "Арсенала" Седрик Соареш близок к переходу в "Фулхэм".

Приглашение правого защитника с самого начала было приоритетом "Фулхэма" на январь. "Дачники" вели переговоры насчет Соареша на протяжении нескольких недель.



Препятствием к сделке была зарплата Седрика в 100,000 фунтов в неделю, однако сейчас, как сообщает Evening Standard, "Фулхэму" удалось совершить прорыв в переговорах.



Ожидается, что теперь "Фулхэм" оформит аренду Соареша до конца сезона без опции выкупа. Главный тренер "дачников" Марку Силва знает Седрика по совместной работе в "Спортинге".



Добавим, после окончания этого сезона у 31-летнего португальца останется один год по контракту с "Арсеналом", где в этом сезоне он вчистую проигрывает конкуренцию Бену Уайту и Такехиро Томиясу.