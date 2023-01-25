Седрик Соареш направляется в "Фулхэм"

Седрик Соареш Крайний защитник "Арсенала" Седрик Соареш близок к переходу в "Фулхэм".

Приглашение правого защитника с самого начала было приоритетом "Фулхэма" на январь. "Дачники" вели переговоры насчет Соареша на протяжении нескольких недель.

Препятствием к сделке была зарплата Седрика в 100,000 фунтов в неделю, однако сейчас, как сообщает Evening Standard, "Фулхэму" удалось совершить прорыв в переговорах.

Ожидается, что теперь "Фулхэм" оформит аренду Соареша до конца сезона без опции выкупа. Главный тренер "дачников" Марку Силва знает Седрика по совместной работе в "Спортинге".

Добавим, после окончания этого сезона у 31-летнего португальца останется один год по контракту с "Арсеналом", где в этом сезоне он вчистую проигрывает конкуренцию Бену Уайту и Такехиро Томиясу.


Метки Арсенал, Соареш, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 372

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arsenal-fc-fan 25.01.2023 19:16 # arsenal-fc-fan
    Лено, Соареш
    Арсенал - фарм-клуб Фулхема

    (ответить)

  2. pavlix76 25.01.2023 19:03 # pavlix76
    не соответствовал уровню Арсенала даже тогда, когда они были дном

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: