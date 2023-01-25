"Тоттенхэм" арендовал Арно Данжуму
"Тоттенхэм" объявил о переходе в клуб вингера "Вильярреала" Анро Данжумы на правах аренды до конца сезона.
И хотя об этом ничего не говорится в официальном заявлении, трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Тоттенхэм" также получил опцию выкупа Данжумы.
Таким образом, 25-летний голландец, родившийся в Нигерии, становится первым новичком "шпор" в зимнее трансферное окно.
Данжума уже имеет опыт выступлений в Англии, поиграв за "Борнмут" с 2019 по 2021 год и забив 17 голов в 52 матчах.
За полтора сезона в "Вильярреале" Данжума, которым в этом месяце также интересовались "Эвертон", "Вест Хэм", "Астон Вилла", "Ноттингем Форест" и его бывший клуб "Борнмут", забил 22 гола в 51 матче.
25.01.2023 18:00
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ВУХАХАХАХАХАХА
УЕФА перенес место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины
Ну и пусть замерзают там без российского газа, зато с Суперкубком
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Гойдаааааааа
В Крыму и Белгородской области по телевидению показали обращение Владимира Зеленского
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31.01.2018 18:06 #
lfc-mad-fan13
можно было бы еще счетчик лайков и дизлайков прикреплять к комментарию
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31.01.2018 18:07 #
mihajlo
Уже в работе.
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Источник: http://fapl.ru/posts/60268/?c=1#c6592842
орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Михайло кидаю 50 к рублей и давай уже эту фичу на фапл.
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Российские войн вошли в Угледар.
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Спасибо Михайло, вопрос был в 10к рублей если что ребят, кому надо пишите мне, с процентом сверху выведу новость на главную.
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Из того, что тут написали за день, запомнил лишь, что наркот любит краковские колбаски своих корешей)
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Ватники сильно беснуются в последнее время, 24 февраля не за горами.
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на его месте мог бы быть хахол. совсем не уважают нас хрюкраинцев в евпропе, берут на наши места каких-то негров, хотя мы тоже на пальмах живем, ничем от негров не отличаемся.
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raka-eve в аху1ях,ехехехехехехехехехехеххехехе
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TO DARE IS TO DO!
отличное усиление, Лукас видимо расход...(((
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