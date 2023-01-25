"Тоттенхэм" арендовал Арно Данжуму

"Тоттенхэм" объявил о переходе в клуб вингера "Вильярреала" Анро Данжумы на правах аренды до конца сезона.

И хотя об этом ничего не говорится в официальном заявлении, трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Тоттенхэм" также получил опцию выкупа Данжумы.



Таким образом, 25-летний голландец, родившийся в Нигерии, становится первым новичком "шпор" в зимнее трансферное окно.



Данжума уже имеет опыт выступлений в Англии, поиграв за "Борнмут" с 2019 по 2021 год и забив 17 голов в 52 матчах.



За полтора сезона в "Вильярреале" Данжума, которым в этом месяце также интересовались "Эвертон", "Вест Хэм", "Астон Вилла", "Ноттингем Форест" и его бывший клуб "Борнмут", забил 22 гола в 51 матче.