"Тоттенхэм" арендовал Арно Данжуму

Арно Данжума "Тоттенхэм" объявил о переходе в клуб вингера "Вильярреала" Анро Данжумы на правах аренды до конца сезона.

И хотя об этом ничего не говорится в официальном заявлении, трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Тоттенхэм" также получил опцию выкупа Данжумы.

Таким образом, 25-летний голландец, родившийся в Нигерии, становится первым новичком "шпор" в зимнее трансферное окно.

Данжума уже имеет опыт выступлений в Англии, поиграв за "Борнмут" с 2019 по 2021 год и забив 17 голов в 52 матчах.

За полтора сезона в "Вильярреале" Данжума, которым в этом месяце также интересовались "Эвертон", "Вест Хэм", "Астон Вилла", "Ноттингем Форест" и его бывший клуб "Борнмут", забил 22 гола в 51 матче.


Метки аренда, Вильярреал, Данжума, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 25.01.2023 19:33 # narcot
    ВУХАХАХАХАХАХА


    УЕФА перенес место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2023 года из Казани в Афины

    Ну и пусть замерзают там без российского газа, зато с Суперкубком

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  2. narcot 25.01.2023 19:30 # narcot
    Гойдаааааааа




    В Крыму и Белгородской области по телевидению показали обращение Владимира Зеленского

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  3. vagifspurs 25.01.2023 19:24 # vagifspurs
    31.01.2018 18:06 #
    lfc-mad-fan13

    можно было бы еще счетчик лайков и дизлайков прикреплять к комментарию
    (ответить)
    31.01.2018 18:07 #
    mihajlo

    Уже в работе.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/60268/?c=1#c6592842

    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    Михайло кидаю 50 к рублей и давай уже эту фичу на фапл.

    (ответить)

  4. hunter022 25.01.2023 19:18 # hunter022
    Российские войн вошли в Угледар.

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  5. vagifspurs 25.01.2023 19:17 # vagifspurs
    Спасибо Михайло, вопрос был в 10к рублей если что ребят, кому надо пишите мне, с процентом сверху выведу новость на главную.

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  6. takernotagiver 25.01.2023 19:07 # takernotagiver
    Из того, что тут написали за день, запомнил лишь, что наркот любит краковские колбаски своих корешей)

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  7. moneycity 25.01.2023 19:06 # moneycity
    Ватники сильно беснуются в последнее время, 24 февраля не за горами.

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  8. hammersmith 25.01.2023 18:46 # hammersmith
    на его месте мог бы быть хахол. совсем не уважают нас хрюкраинцев в евпропе, берут на наши места каких-то негров, хотя мы тоже на пальмах живем, ничем от негров не отличаемся.

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  9. slavaukraine 25.01.2023 18:26 # slavaukraine
    raka-eve в аху1ях,ехехехехехехехехехехеххехехе

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  10. slavaukraine 25.01.2023 18:14 # slavaukraine
    TO DARE IS TO DO!

    отличное усиление, Лукас видимо расход...(((

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