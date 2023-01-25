Субименди предпочитает "Арсенал" "Барселоне"

Полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди предпочитает продолжить карьеру в "Арсенале", а не "Барселоне".

"Барселона" рассматривает Субименди в качестве преемника для своего ветерана Серхио Бускетса, чей контракт истекает в конце этого сезона.



Однако в данный момент "Барселона" не может соперничать с "Арсеналом" в финансовом плане, да и сам Мартин находит вариант с лидерами Премьер-Лиги более привлекательным.



По информации Daily Mail, "Арсенал" хотел заполучить Субименди еще в этом месяце и даже был готов выплатить отступные в 52.5 млн. фунтов по контракту Мартина, однако 23-летний испанец не захотел покидать родной клуб посреди сезона.



Субименди, которого ранее сватали в "Манчестер Юнайтед" и "Челси", считает, что грядущее лето будет более подходящим моментом для его переезда в Премьер-Лигу, симпатий к которой он никогда не скрывал.