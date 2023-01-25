Клаттенбург покинул Египет после обвинений в гей-отношениях

Марк Клаттенбург Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург оставил свою работу в Египте после обвинений в гомосексуальных отношениях.

Напомним, прошлым летом Клаттенбург перебрался в Египет, где возглавил местный судейский корпус, получив зарплату в 32,000 фунтов в месяц.

Попытки Марка установить новые порядки понравились не всем, и одним из наиболее ярых критиков англичанина стал президент "Замалека" Муртаза Мансур.

Мансур открыто критиковал влияние Клаттенбурга на египетский футбол, а также заявил, что Марк бросил свою жену ради отношений с мужчиной.

Такого рода атаки возымели свой эффект, приведя в ярость фанатов, и Клаттенбург, опасаясь за свою безопасность, был вынужден покинуть Египет, сообщает The Sun.


Метки Клаттенбург, рефери

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 386

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. shakur 25.01.2023 16:13 # shakur
    И куда ему теперь, в Россию?

    (ответить)

  2. soloviev 25.01.2023 16:02 # soloviev
    Как говорится:"Есть Гомики, а есть Пидоры", тут 2 в 1

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: