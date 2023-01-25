Клаттенбург покинул Египет после обвинений в гей-отношениях

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург оставил свою работу в Египте после обвинений в гомосексуальных отношениях.

Напомним, прошлым летом Клаттенбург перебрался в Египет, где возглавил местный судейский корпус, получив зарплату в 32,000 фунтов в месяц.



Попытки Марка установить новые порядки понравились не всем, и одним из наиболее ярых критиков англичанина стал президент "Замалека" Муртаза Мансур.



Мансур открыто критиковал влияние Клаттенбурга на египетский футбол, а также заявил, что Марк бросил свою жену ради отношений с мужчиной.



Такого рода атаки возымели свой эффект, приведя в ярость фанатов, и Клаттенбург, опасаясь за свою безопасность, был вынужден покинуть Египет, сообщает The Sun.