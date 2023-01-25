Мошири отрицает, что "Эвертон" продается

Владелец "Эвертона" Фархад Мошири отрицает, что выставил свой клуб на продажу.

Накануне авторитетное издание The Guardian заявило, что Мошири, не сумев найти для "Эвертона" инвестора в предыдущие месяцы, решил полностью избавиться от мерсисайдского клуба.



Утверждалось, что Фархад хочет получить за "ирисок", которые в данный момент занимают предпоследнее место в Премьер-Лиге и не имеют главного тренера, свыше 500 миллионов фунтов.



Однако Liverpool Echo сообщает, что Мошири лично опроверг эти слухи. Фархад заверил местное издание, что "Эвертон" не продается.



Будучи владельцем, Мошири продолжает выполнять все свои обязательства, в том числе по финансированию нового стадиона.