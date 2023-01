Светская хроника за среду

"Манчестер Сити" хочет Рафаэля Леау. Мойсес Кайседо был оценен в 100 миллионов фунтов. Фрэнк Лэмпард готов тренировать за пределами Англии. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе попросит свой клуб приобрести его бывшего партнера по "Монако" Бернарду Силву из "Манчестер Сити". (The Sun)



"Сити" хочет вингера "Милана" Рафаэля Леау и готов отдать своего защитника Жоау Канселу взамен. (Calciomercato)



"Арсенал" готов поспорить с "Челси" за полузащитника Мойсеса Кайседо, если тот не покинет "Брайтон" до лета. (Evening Standard)



"Брайтон" установил цену в 100 миллионов фунтов за Кайседо. (The Times)



"Арсенал" лидирует в борьбе за правого защитника "Реал Вальядолид" Ивана Фреснеду. (Football Insider)



"Арсенал" сделал запрос насчет полузащитника "Ювентуса" Уэстона Маккенни, оцениваемого в 18 млн. фунтов. (Gazzetta dello Sport)



В переговоры с "Ювентусом" насчет Маккенни вступил "Лидс". (Fabrizio Romano)



Вингер "Лидса" Джек Харрисон стал целью для "Лестера". (The Telegraph)



Вингер "Вильярреала" Николя Джексон направляется в "Борнмут" по сделке стоимостью 20.3 млн. фунтов. (The Guardian)



"Борнмут" ведет переговоры насчет уругвайского защитника "Ромы" Матиаса Виньи. (90min)



"Ноттингем Форест" нацелился на 36-летнего голкипера ПСЖ Кейлора Наваса. (Daily Mail)



Другое



Уволенный из "Эвертона" Фрэнк Лэмпард отчаянно хочет стать успешным тренером и задумывается об отъезде за рубеж. (The Sun)



"Эвертон" разговаривал с бывшим тренером "Тоттенхэма" и ПСЖ Маурисио Почеттино в ноябре. (Daily Mail)



Марсело Бьелса испытывает большие сомнения насчет работы в "Эвертоне", который теперь может обратиться к Карлосу Корберану из "Вест Бромвича". (The Times)



Бьелса сказал "Эвертону", что их команда "слишком медленная". (Daily Mail)