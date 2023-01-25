"Ньюкасл" может продать Сен-Максимена, если подпишет Гордона

"Ньюкасл" будет готов рассмотреть предложения насчет вингера Аллана Сен-Максимена, если сможет приобрести Энтони Гордона из "Эвертона".

Согласно слухам, в приглашении Гордона в январе заинтересованы "Челси" и "Арсенал", однако "Ньюкасл" считается фаворитом в борьбе за Энтони.



"Сороки" уже значительно продвинулись в переговорах с "Эвертоном", да и сам 21-летний англичанин склоняется к варианту с командой Эдди Хау.



Как сообщает Daily Mail, трансфер Гордона может открыть дверь к уходу с "Сент-Джеймс Парк" Сен-Максимена, который в этом сезоне Премьер-Лиги отметился всего четырьмя появлениями в стартовом составе.



Несколько клубов Премьер-Лиги уже сделали свои запросы насчет 25-летнего француза и следят за развитием ситуации.