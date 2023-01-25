"Шахтер" отказался продать Матвиенко в "Брайтон" за 10 млн. фунтов

Николай Матвиенко "Шахтер" отклонил стартовое предложение "Брайтона" в 10 миллионов фунтов о покупке защитника Николая Матвиенко.

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби на протяжении года работал с Матвиенко в украинском клубе и теперь хочет воссоединиться с 26-летним защитником в Англии.

Однако Daily Mail утверждает, что стартовое предложение "чаек" не дотянуло до ожиданий "Шахтера", который хочет за свою звезду свыше 20 млн. фунтов.

Ранее в январе "Шатхер" продал Михаила Мудрика в "Челси" за 89 млн. фунтов, а у Матвиенко остается еще более двух лет по контракту, поэтому украинский клуб находится в комфортной позиции.


Метки Брайтон, Матвиенко, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2023 12:00

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