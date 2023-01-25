Невилл уверен, что "Сити" все равно выиграет Премьер-Лигу

Эксперт Sky Sports Гари Невилл по-прежнему уверен, что "Манчестер Сити" сможет опередить "Арсенал" в борьбе за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

В минувшее воскресенье "Арсенал" одержал эмоциональную победу 3:2 над "Манчестер Юнайтед", восстановив отрыв в пять очков от "Сити", который вдобавок сыграл на матч больше.



Однако Невилл чувствует, что "горожане" готовы ускориться и воспользоваться осечками конкурента.



"Я не представляю себе, что "Арсенал" выиграет лигу. Думаю, лигу выиграет "Манчестер Сити", потому что в их силах выдать особенную серию".



"Думаю, в сезоне еще будет момент, когда "Арсенал" проиграет один или два матча, а "Сити" окажется прямо у них за плечом. Тогда "Арсеналу" станет очень тяжело".



"Однако они могут выиграть лигу. Я думал, они никогда не будут близки к этому, если честно".



"Я не могу поверить, что они в гонке. Сам факт, что они уже участвуют в чемпионской гонке, невероятен, и я говорю это безо всякого негатива", — сообщил Невилл Sky Sports.