Мадуэке: "Челси" — лучший клуб в Лондоне"

Новичок "Челси" Нони Мадуэке уверен, что будет выступать за "лучший клуб в Лондоне".

На прошлой неделе 20-летний Мадуэке стал шестым приобретением "Челси" в зимнее трансферное окно, перебравшись к "синим" из ПСВ по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов.



Несмотря на свою связь с "Тоттенхэмом" и "Кристал Пэлас", в академиях которых он воспитывался, и несмотря на 10-е место "Челси" в Премьер-Лиге, английский вингер считает, что клубу со "Стэмфорд Бридж" нет равных — по крайней мере, в столице.



"Конечно, "Челси" — лучший клуб в Лондоне. Я по-настоящему рад присоединиться к одному из лучших клубов в мире. Для меня было мечтой вернуться в Англию и играть в Премьер-Лиге", — цитирует Мадуэке трансферный гуру Фабрицио Романо.