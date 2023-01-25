Мадуэке: "Челси" — лучший клуб в Лондоне"

Нони Мадуэке Новичок "Челси" Нони Мадуэке уверен, что будет выступать за "лучший клуб в Лондоне".

На прошлой неделе 20-летний Мадуэке стал шестым приобретением "Челси" в зимнее трансферное окно, перебравшись к "синим" из ПСВ по сделке стоимостью 35 миллионов фунтов.

Несмотря на свою связь с "Тоттенхэмом" и "Кристал Пэлас", в академиях которых он воспитывался, и несмотря на 10-е место "Челси" в Премьер-Лиге, английский вингер считает, что клубу со "Стэмфорд Бридж" нет равных — по крайней мере, в столице.

"Конечно, "Челси" — лучший клуб в Лондоне. Я по-настоящему рад присоединиться к одному из лучших клубов в мире. Для меня было мечтой вернуться в Англию и играть в Премьер-Лиге", — цитирует Мадуэке трансферный гуру Фабрицио Романо.


Метки Мадуэке, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2023 10:00

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  1. sausage 25.01.2023 10:44 # sausage
    А чё не в АПЛ? Хитрый нигер, оставляет себе пути отзода

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  2. takernotagiver 25.01.2023 10:42 # takernotagiver
    Каждый кулик хвалит своё болото)

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  3. animadora 25.01.2023 10:34 # animadora
    Кто бы сомневался, нигер.

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  4. chelsea-69 25.01.2023 10:03 # chelsea-69
    *в мире

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