Тен Хаг: "Бестрофейная серия МЮ слишком затянулась"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тег Хаг заявил, что бестрофейная серия его клуба слишком затянулась.

В данный момент "Юнайтед" переживает свою самую продолжительную бестрофейную серию за последние четыре десятилетия, не зная больших побед с 2017 года.



Полуфинальный матча Кубка Лиги против "Ноттингем Форест" в среду вечером видится возможностью для "красных дьяволов" приблизиться к окончанию этой серии, и Тен Хаг решительно настроен использовать этот шанс.



"Завоевать трофей — это лучшее ощущение, которое может быть. Мне посчастливилось завоевать ряд трофеев в своей карьере, и это великолепно, особенно для фанатов".



"Это так замечательно, и я думаю фанаты здесь, особенно более возрастные, имеют этот опыт".



"Но сейчас период, когда у "Манчестер Юнайтед" нет трофеев, и он слишком затянулся. Мы осознаем этот факт, и мы должны сделать все возможное, чтобы взять трофей", — цитирует Тен Хага Sky Sports.