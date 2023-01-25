Гимараэс: "Поуп — лучший голкипер в мире"

Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс назвал своего партнера по команде Ника Поупа лучшим голкипером в мире.

Надежная оборона является ключом к тому, что сейчас "Ньюкасл" располагается в топ-4 Премьер-Лиги. Также это помогает "сорокам" продвигаться по Кубку Лиги.



Накануне Поуп своими двумя блестящими сейвами поспособствовал победе "Ньюкасла" над "Саутгемптоном" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги (0:1).



Таким образом, Поуп не пропускает уже в 10 матчах кряду за "сорок", и столь безупречная игра Ника в воротах восхищает Гимараэса.



"Один гол — это важно. Мы могли забить больше, но важнее всего, что мы на один гол опережаем "Саутгемптон".



"Я хочу поблагодарить Ника Поупа. Думаю, он лучший голкипер в мире. Давайте продолжать в том же духе", — сообщил Гимараэс Sky Sports.