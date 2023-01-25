"Челси" улучшит до 30 млн. фунтов предложение по Гюсто
"Челси" улучшит до 30 миллионов фунтов предложение о покупке правого защитника "Лиона" Мало Гюсто.
Уже совершив шесть приобретений в это трансферное окно, "Челси" не думает останавливаться. Одной из целей "синих" на остаток января как раз является Гюсто.
Нюанс в том, что "Лион" не хочет терять Гюсто посреди сезона и в случае достижения компромисса с "Челси" надеется сразу же арендовать Мало у "синих" до лета, сообщает Daily Mail.
Однако "Челси" хотел бы сразу заполучить 19-летнего француза, чтобы увеличить конкуренцию на правом фланге обороны, где Рис Джеймс в данный момент травмирован.
К продаже Гюсто "Лион" подталкивает тот факт, что у юниора, сыгравшего 15 матчей в этом сезоне Лиги 1, остается только один полный год по контракту.
25.01.2023 07:00
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ему 19 лет?
выглядит на все 30
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Пока правила ффп не поменяли, и контракт на 12 лет ему сразу
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