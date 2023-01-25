"Челси" улучшит до 30 млн. фунтов предложение по Гюсто

Мало Гюсто "Челси" улучшит до 30 миллионов фунтов предложение о покупке правого защитника "Лиона" Мало Гюсто.

Уже совершив шесть приобретений в это трансферное окно, "Челси" не думает останавливаться. Одной из целей "синих" на остаток января как раз является Гюсто.

Нюанс в том, что "Лион" не хочет терять Гюсто посреди сезона и в случае достижения компромисса с "Челси" надеется сразу же арендовать Мало у "синих" до лета, сообщает Daily Mail.

Однако "Челси" хотел бы сразу заполучить 19-летнего француза, чтобы увеличить конкуренцию на правом фланге обороны, где Рис Джеймс в данный момент травмирован.

К продаже Гюсто "Лион" подталкивает тот факт, что у юниора, сыгравшего 15 матчей в этом сезоне Лиги 1, остается только один полный год по контракту.


Метки Гюсто, Лион, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2023 07:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 25.01.2023 07:56 # largo-winch
    ему 19 лет?
    выглядит на все 30

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  2. kel-thuzad 25.01.2023 07:13 # kel-thuzad
    Пока правила ффп не поменяли, и контракт на 12 лет ему сразу

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