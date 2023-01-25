"Челси" улучшит до 30 млн. фунтов предложение по Гюсто

"Челси" улучшит до 30 миллионов фунтов предложение о покупке правого защитника "Лиона" Мало Гюсто.

Уже совершив шесть приобретений в это трансферное окно, "Челси" не думает останавливаться. Одной из целей "синих" на остаток января как раз является Гюсто.



Нюанс в том, что "Лион" не хочет терять Гюсто посреди сезона и в случае достижения компромисса с "Челси" надеется сразу же арендовать Мало у "синих" до лета, сообщает Daily Mail.



Однако "Челси" хотел бы сразу заполучить 19-летнего француза, чтобы увеличить конкуренцию на правом фланге обороны, где Рис Джеймс в данный момент травмирован.



К продаже Гюсто "Лион" подталкивает тот факт, что у юниора, сыгравшего 15 матчей в этом сезоне Лиги 1, остается только один полный год по контракту.