Мошири ищет покупателя на "Эвертон"

Владелец "Эвертона" Фархад Мошири выставил свой клуб на продажу и готов выслушать предложения свыше 500 миллионов фунтов.

Впервые Мошири купил акции "Эвертона" в 2016 году, и сейчас доля британо-иранского бизнесмена составляет 94%.



В эру Мошири "ириски" потратили около 700 млн. фунтов на более чем 50 игроков, отбив только чуть более 400 млн. фунтов с помощью продаж.



При Мошири "Эвертон" начал строить новый стадион в портовом районе Брэмли-Мур Док, что обойдется клубу из Ливерпуля минимум в 550 млн. фунтов.



При этом Мошири показал себя никудышным по футбольным меркам руководителем. Прямо сейчас "ириски" занимают предпоследнее место в Премьер-Лиге и ищут очередного тренера.



Одновременно с решением уволить Фрэнка Лэмпарда, сообщает The Guardian, Мошири также решил выставить "Эвертон" на продажу. Предыдущие месяцы Фархад искал для "ирисок" инвесторов, но сейчас решил избавиться от клуба полностью.