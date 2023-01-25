Мошири ищет покупателя на "Эвертон"

Фархад Мошири Владелец "Эвертона" Фархад Мошири выставил свой клуб на продажу и готов выслушать предложения свыше 500 миллионов фунтов.

Впервые Мошири купил акции "Эвертона" в 2016 году, и сейчас доля британо-иранского бизнесмена составляет 94%.

В эру Мошири "ириски" потратили около 700 млн. фунтов на более чем 50 игроков, отбив только чуть более 400 млн. фунтов с помощью продаж.

При Мошири "Эвертон" начал строить новый стадион в портовом районе Брэмли-Мур Док, что обойдется клубу из Ливерпуля минимум в 550 млн. фунтов.

При этом Мошири показал себя никудышным по футбольным меркам руководителем. Прямо сейчас "ириски" занимают предпоследнее место в Премьер-Лиге и ищут очередного тренера.

Одновременно с решением уволить Фрэнка Лэмпарда, сообщает The Guardian, Мошири также решил выставить "Эвертон" на продажу. Предыдущие месяцы Фархад искал для "ирисок" инвесторов, но сейчас решил избавиться от клуба полностью.


Метки Мошири, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.01.2023 06:00

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