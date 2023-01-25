"Ньюкасл" сделал шаг к финалу Кубка Лиги

"Ньюкасл" выиграл первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Саутгемптона" со счетом 0:1.

Судьбу матча на "Сент-Мэри" решил единственный гол Жоэлинтона, который на 73-й минуте замкнул прострел вышедшего на замену Александера Исака.



Стоит отметить, что Жоэлинтон забил и в первом тайме, но его гол был отменен из-за игры рукой. По той же причине система VAR аннулировала гол Адама Армстронга из "Саутгемптона".



Этой победой "Ньюкасл" также обязан своему голкиперу Нику Поупу, который провел 10-й кряду матч без пропущенных голов, совершив два блестящих сейва после ударов Че Адамса во втором тайме.



На следующей неделе команды встретятся еще раз, и для "сорок" это будет шанс впервые с финала Кубка Англии 1999 года достичь "Уэмбли".



"Саутгемптон" — "Ньюкасл" — 0:1 (0:0)



Гол: Жоэлинтон 73.



"Саутгемптон": Базуну, Уолкер-Питерс (Беднарек 88), Лянко, Чалета-Цар, Салису, Диалло (Лавиа 82), Алькарас, Уорд-Проуз, Дженепо (Адам Армстронг 45), Оршич (Эдози 57), Мара (Адамс 57).



"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Сен-Максимен 67), Альмирон (Мерфи 78), Жоэлинтон, Уилсон (Исак 67).



Предупреждения: Уолкер-Питерс, Чалета-Цар, Алькарас, Лянко, Салису — Триппьер, Сен-Максимен.



Удаление: Чалета-Цар 86.