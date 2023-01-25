"Ньюкасл" сделал шаг к финалу Кубка Лиги
"Ньюкасл" выиграл первый полуфинальный матч Кубка Лиги против "Саутгемптона" со счетом 0:1.
Судьбу матча на "Сент-Мэри" решил единственный гол Жоэлинтона, который на 73-й минуте замкнул прострел вышедшего на замену Александера Исака.
Стоит отметить, что Жоэлинтон забил и в первом тайме, но его гол был отменен из-за игры рукой. По той же причине система VAR аннулировала гол Адама Армстронга из "Саутгемптона".
Этой победой "Ньюкасл" также обязан своему голкиперу Нику Поупу, который провел 10-й кряду матч без пропущенных голов, совершив два блестящих сейва после ударов Че Адамса во втором тайме.
На следующей неделе команды встретятся еще раз, и для "сорок" это будет шанс впервые с финала Кубка Англии 1999 года достичь "Уэмбли".
"Саутгемптон" — "Ньюкасл" — 0:1 (0:0)
Гол: Жоэлинтон 73.
"Саутгемптон": Базуну, Уолкер-Питерс (Беднарек 88), Лянко, Чалета-Цар, Салису, Диалло (Лавиа 82), Алькарас, Уорд-Проуз, Дженепо (Адам Армстронг 45), Оршич (Эдози 57), Мара (Адамс 57).
"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Сен-Максимен 67), Альмирон (Мерфи 78), Жоэлинтон, Уилсон (Исак 67).
Предупреждения: Уолкер-Питерс, Чалета-Цар, Алькарас, Лянко, Салису — Триппьер, Сен-Максимен.
Удаление: Чалета-Цар 86.
25.01.2023 01:20
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